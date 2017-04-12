У главы иркутского отделения "Открытой России" прошли обыски

Организация "Открытая Россия" сообщила об обысках в квартире главы ее отделения в Иркутске. Обыски утром в среду прошли дома у руководителя отделения Ольги Жаковой и у ряда ее знакомых.

"У Ольги Жаковой - руководителя регионального отделения движения "Открытая Россия", сегодня с утра прошли обыски дома в Иркутске. [...] Вынесли всю технику, включая камеру, на которую она обыск снимала. Проводило обыск ГУ МВД по Иркутской области", - сказали в пресс-службе "Открытой России".

В полиции города информацию пока не комментируют. В "Открытой России" уверены, что целью обысков было "найти хоть что-нибудь, чтобы развить на нее уголовное дело".

Также обыски прошли в офисах, где располагалась "Газеты Ольги Жаковой", соучредителем которой является депутат. Как отметила сама Жакова, газету ей пришлось закрыть после того, как обыски прошли там в первый раз, в прошлом году, поскольку она опасалась, что спонсоры и другие соучредители тоже могут пострадать.

"Я спрашивала, не стыдно ли им. Майор, проводивший обыск, ответил, что главное - проводить обыск без пристрастия", - сказала Жакова в беседе с корреспондентом Русской службы Би-би-си. Она считает, что на полицию давят власти, а сами правоохранительные органы "все понимают".

Жакова утверждает, что на нее уже полгода пытаются завести уголовное дело. По ее словам, теперь дело по статье о незаконном предпринимательстве завели на ее мужа, чтобы оказать на нее давление. "Полгода искали, что найти в отношении меня, а потом переключились на супруга", - отметила Жакова.

Следствие, по ее словам, установило, что он якобы осуществлял без лицензии деятельность по хранению горюче-смазочных материалов. "Но лицензии в его случае не требовалось, потому что объем хранения не превышает тысячи тонн", - добавила Жакова.

По словам оппозиционерки, ее супруг уже не работает на предприятии, где занимался хранением ГСМ.

Ольга Жакова - бывший депутат гордумы Иркутска от "Справедливой России". В июне прошлого года она вошла в число кандидатов, получивших поддержку организации Михаила Ходорковского на сентябрьских выборах.