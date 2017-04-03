Туроператоры не исключают отказа от туров в Санкт-Петербург

 (12)
NEWSru.com
понедельник, 3 апреля 2017 г. 19:00
Туроператоры допускают, что после взрыва, прогремевшего в метро Санкт-Петербурга в понедельник, 3 апреля, некоторые туристы откажутся от запланированных и оплаченных поездок в Северную столицу. Об этом порталу "Интерфакс-Туризм" сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
© AFP / Scanpix

"Конечно, такие события не прибавляют очков никакому направлению. Мы как раз сегодня обзваниваем туроператоров, собираем информацию по итогам 2016 года на въездном рынке", - сказала Тюрина. По ее словам, год был весьма удачным - по статистике Пограничной службы, въезд в Россию с целью туризма вырос на 11%, среди организованных групп рост популярности страны составил 30-40%.

Как отметила Тюрина, до сегодняшнего дня спрос на лето был активный. Туроператоры строили прогнозы, что к августу рост по организованным группам по всем въездным рынкам может достигнуть 40-50%. Однако как только появилась информация о взрыве в метро Петербурга, туроператоры "буквально стали "брать свои слова обратно", сказала она. "И сейчас не исключают, что пойдут аннуляции уже оплаченных туров. Тем более что Петербург - самый принимающий город в России", - добавила пресс-секретарь РСТ.

В свою очередь, представители туротрасли также сообщили порталу "Интерфакс-Туризм", что теракт в петербургском метро может повлиять на интерес российских и иностранных туристов к поездкам в Санкт-Петербург, так как город теряет в туристической привлекательности, когда происходят такие трагические события.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. По данным властей, погибли около 10 человек, еще примерно 40 человек получили ранения. В Генеральной прокуратуре уже объявили взрыв терактом.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Туроператоры не исключают отказа от туров в Санкт-Петербург (12)

Туроператоры не исключают отказа от туров в Санкт-Петербург
Туроператоры допускают, что после взрыва, прогремевшего в метро Санкт-Петербурга в понедельник, 3 апреля, некоторые туристы откажутся от запланированных и оплаченных поездок в Северную столицу. Об этом порталу "Интерфакс-Туризм" сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Опрос: половина россиян ставит свои права выше интересов страны (13)

Опрос: половина россиян ставит свои права выше интересов страны
Почти половина россиян, принявших участие в новом опросе "Левада-центра", считает, что граждане должны бороться за свои права, даже если это противоречит интересам государства.

Польша обвиняет в крушении самолета Леха Качиньского Россию (20)

Польша обвиняет в крушении самолета Леха Качиньского Россию
Заместитель генпрокурора Польши заявил, что в рамках расследования причин Смоленской катастрофы появились новые обвинения в адрес российских диспетчеров.

Сын экс-депутата Шингаркина снова задержан в Москве (9)

Neramumai Maskvoje
Одним из задержанных на Манежной площади оказался 17-летний Роман Шингаркин, сын бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина, одного из авторов закона об "иностранных агентах", пишет в "Твиттере" московский корреспондент Би-би-си Сара Рейнсфорд со ссылкой на отца молодого человека.

Акции протеста в центре Москвы обернулись задержанием десятков человек (92)

Акции протеста в центре Москвы обернулись задержанием десятков человек
Протестная акция в центре Москвы обернулась задержанием десятков человек. В центре города в ожидании активистов были усилены меры безопасности: у входов на Красную площадь установили металлоискатели, территорию патрулировали сотрудники ОМОНа, передает "Эхо Москвы". В начале задержания были единичными, но затем при попытке пройти по Тверской в сторону Кремля начали забирать десятками. Накануне Следственный комитет возбудил дело о призывах к массовым беспорядкам.
Facebook друзья
Rambler's Top100