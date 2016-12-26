Тревога на трех вокзалах в Москве оказалась ложной

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bbcrussian.com
понедельник, 26 декабря 2016 г. 16:02
Ярославский, Казанский и Ленинградский вокзалы в Москве вновь работают в обычном режиме. Ранее в понедельник они были эвакуированы из-за анонимного сообщения о бомбе, сообщили Русской службе Би-би-си в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД. Взрывных устройств на вокзалах полиция на нашла.
Geležinkelio stotis Maskvoje
© Sputnik/Scanpix

Все три вокзала находятся на одной площади - Комсомольской. Пассажиропоток каждого - тысячи людей в час.

"Вокзалы работают, поезда уходят без опозданий", - сообщили Би-би-си в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

В дирекции утверждают, что по результатам проверки на Казанском, Ярославском и Ленинградском вокзалах ни взрывчатых веществ, ни взрывных устройств не обнаружено. В пресс-службе связывают эвакуацию вокзалов с анонимным звонком о заложенной бомбе.

Ранее собеседники агентств "Москва" и ТАСС в правоохранительных органах Москвы сообщили, что специалисты проверяли информацию об угрозе взрыва на вокзалах из-за поступившего анонимного звонка о бомбе. Сообщение о возможном взрыве поступило в понедельник днем в полицию от неизвестного по телефону. Эвакуацию людей с вокзалов провели в целях безопасности.

В последние несколько месяцев в Москве уже несколько раз эвакуировали вокзалы и торговые центры из-за сообщений о заложенном взрывном устройстве.

В начале ноября были эвакуированы посетители и работники Ярославского вокзала. Полиция сообщала, что ни одного взрывного устройства так и не было найдено.

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ) в России можно получить до пяти лет лишения свободы.

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Тревога на трех вокзалах в Москве оказалась ложной (11)

Geležinkelio stotis Maskvoje
Ярославский, Казанский и Ленинградский вокзалы в Москве вновь работают в обычном режиме. Ранее в понедельник они были эвакуированы из-за анонимного сообщения о бомбе, сообщили Русской службе Би-би-си в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД. Взрывных устройств на вокзалах полиция на нашла.

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