Третий обвиняемый по "делу 26 марта" отказался признать вину

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bbcrussian.com
понедельник, 29 мая 2017 г. 17:50
Станислав Зимовец, обвиняемый в нападении на полицейского во время несогласованной антикоррупционной акции, прошедшей в Москве 26 марта, отказался признать вину в суде.
© AP / Scanpix

Как сообщают российские СМИ, во время заседания он заявил, что отказывается от рассмотрения своего дела в особом порядке именно потому, что не считает себя виновным.

Особый порядок рассмотрения дела означает, что обвиняемый полностью признает вину и готов сотрудничать со следствием.

При рассмотрении дела в особом порядке суд не допрашивает свидетелей и не исследует доказательства, но при этом не может назначить обвиняемому больше двух третей от максимально допустимого наказания.

По статье о нападении на полицейского Зимовцу грозит до пяти лет колонии. На заседании в понедельник судья продлила ему арест до 10 ноября.

"Нехороший поступок"

Всего после митинга 26 марта в Москве по подозрению в нападении на полицейских были задержаны пять человек, в числе которых был и Зимовец.

Двое задержанных уже осуждены: актер Юрий Кулий получил восемь месяцев колонии-поселения, а столяр из Люберец Александр Шпаков - полтора года колонии общего режима.

Кулий в суде заявил, что "совершил нехороший поступок", и извинился перед потерпевшим. Шпаков, которого обвиняли в том, что он несколько раз ударил кулаком полицейского, также признал вину и извинился.

Дела еще двух задержанных - Андрея Косых и Дмитрия Крепкина - пока не рассмотрены.

В ходе митингов 26 марта, которые прошли в десятках российских городов, на улицы вышли, по разным данным от 30 до 100 тысяч человек. Были задержаны более полутора тысяч человек.

Компот и виноградники

Митинг был связан с публикацией расследования "Он вам не Димон" об имуществе и многочисленных объектах недвижимости, якобы связанных с Дмитрием Медведевым. Автором расследования был Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным.

В расследовании утверждалось, что российский премьер владеет многочисленными активами, имея возможность управлять ими через сеть некоммерческих фондов, которыми якобы руководят его однокурсники.

Среди таких активов фонд Навального обнаружил виноградники в итальянской Тоскане и яхту, формально принадлежащие офшорной компании.

Сам Медведев прокомментировал расследование Навального лишь спустя месяц, назвав его "продуктом политических проходимцев", которое "сделано по принципу компота".

24 мая ГУ МВД по Москве отчиталось о том, что проверило утверждения из расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального "Он вам не Димон" и не нашло нарушений закона.

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