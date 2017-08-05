Треть россиян считает, что без Госдумы можно спокойно обойтись

30% участников опроса фонда "Общественное мнение" полагают, что без Госдумы РФ можно обойтись. 61% считают ее нужным и необходимым органом власти, сообщает "Интерфакс". Лишь 26% россиян внимательно относятся к информации о работе Госдумы, а 68% не испытывают к ней особого интереса.

11% считает, что седьмой созыв работает лучше, чем предыдущий; 9% думают иначе. Чуть менее половины (45%) не заметили особенной разницы, около трети (36%) затруднились с ответом.

По мнению каждого десятого (11%), большинство депутатов Госдумы справляются со своими обязанностями отлично или хорошо.

Каждый третий (33%) считает их работу удовлетворительной. Негативные оценки дают 43% респондентов, а у 14% нет ответа.

Назвать фамилию Вячеслава Володина, который занимает сейчас пост председателя Госдумы, смогли лишь 13% россиян. Каждый десятый (9%) дал неверный ответ, а большинство россиян (78%) затруднились ответить.

Имя депутата от своего одномандатного избирательного округа помнят 78% россиян, не помнят — 15%.

Опрос проведен 22-23 июля среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.