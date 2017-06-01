Треть россиян поддержали физическое наказание детей

Больше половины россиян (54%), принявших участие в опросе, считают, что родители могут просматривать личную переписку подростков. Большинство респондентов (47%) также уверены, что родители имеют право ограничивать общение ребенка с приятелями, однако почти столько же (46%) придерживаются противоположного мнения.
Подавляющее большинство россиян (77%) выступили за то, чтобы подростки работали в свободное от учебы время и получали за это деньги. 18% респондентов уверены в обратном. При этом 24% опрошенных считают, что родители имеют право забирать заработанные подростком деньги в общий бюджет, 57% с ними не согласны.
Также почти половина россиян (48%), принявших участие в опросе «Левада-центра», уверены, что привлекать к полной уголовной ответственности нужно не с 18 лет, а с 16. 40% респондентов выступают против этого. Однако лишь 16% респондентов полагают, что возраст вступления в брак нужно понизить с 18 лет до 16. 76% респондентов эту идею не поддерживают.
Почти столько же опрошенных (71%) высказались и против того, чтобы предоставлять избирательное право с 16 лет — эту идею поддержали лишь 20% респондентов.