Треть россиян поддержали физическое наказание детей

Каждый третий россиянин (32%) уверен, что родители могут физически наказывать детей 13-14 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-Центра», передает «Интерфакс».

Больше половины россиян (54%), принявших участие в опросе, считают, что родители могут просматривать личную переписку подростков. Большинство респондентов (47%) также уверены, что родители имеют право ограничивать общение ребенка с приятелями, однако почти столько же (46%) придерживаются противоположного мнения.

Подавляющее большинство россиян (77%) выступили за то, чтобы подростки работали в свободное от учебы время и получали за это деньги. 18% респондентов уверены в обратном. При этом 24% опрошенных считают, что родители имеют право забирать заработанные подростком деньги в общий бюджет, 57% с ними не согласны.

Также почти половина россиян (48%), принявших участие в опросе «Левада-центра», уверены, что привлекать к полной уголовной ответственности нужно не с 18 лет, а с 16. 40% респондентов выступают против этого. Однако лишь 16% респондентов полагают, что возраст вступления в брак нужно понизить с 18 лет до 16. 76% респондентов эту идею не поддерживают.

Почти столько же опрошенных (71%) высказались и против того, чтобы предоставлять избирательное право с 16 лет — эту идею поддержали лишь 20% респондентов.