Треть россиян назвали правление Путина лучшим периодом страны за 100 лет

 (3)
Телеканал "Дождь"
вторник, 14 февраля 2017 г. 12:21
Треть россиян (32%) считают, что жизнь в России при Владимире Путине лучше, чем когда-либо за последние 100 лет.
© Sputnik/Scanpix

Это следует из результатов опроса «Левада-центра», сообщают «Ведомости».

Еще 29% участников опроса считают идеальным периодом эпоху Леонида Брежнева, а жизнь до революции 1917 года нравится лишь 6% респондентов.

Отмечается, что за последние пять лет с 25% до 21% уменьшилось число тех, кто полагает, что крушение монархии привело к утрате Россией национального и государственного величия. При этом с 9% до 13% выросло количество людей, расценивающих конец монархии как прогрессивный шаг в развитии страны.

19% россиян считают, что Февральская революция ослабила Россию и привела к октябрьскому перевороту и крушению страны. 32% опрошенных назвали события вековой давности этапом пути к Октябрьской революции и созданию первого в мире государства рабочих и крестьян.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Треть россиян назвали правление Путина лучшим периодом страны за 100 лет (3)

Треть россиян назвали правление Путина лучшим периодом страны за 100 лет
Треть россиян (32%) считают, что жизнь в России при Владимире Путине лучше, чем когда-либо за последние 100 лет.

Россия начала производство для Китая зенитных систем С-400 (6)

Россия начала производство для Китая зенитных систем С-400
Россия начала производство зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 для Китая, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя госкорпорации "Ростех" Виктора Кладова.

Четвертый за восемь дней российский губернатор подал в отставку (5)

Четвертый за восемь дней российский губернатор подал в отставку
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев досрочно складывает свои полномочия. Кроме того, на заседании областного правительства он объявил, что решил не выдвигаться на новый срок на предстоящих в сентябре губернаторских выборах.

Спикер Госдумы согласился с предложением создать закон о защите президента (18)

Спикер Госдумы согласился с предложением создать закон о защите президента
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России нужно законодательно защищать президента, передает «Интерфакс».

Кара-Мурзу-младшего перевели из реанимации в терапевтическое отделение (11)

Vladimir Kara-Murza
Журналиста и координатора «Открытой России» Владимира Кара-Мурзу-младшего перевели из реанимации в терапевтическое отделение, сообщил «Интерфаксу» в понедельник, 13 февраля, его адвокат Вадим Прохоров
Facebook друзья
Rambler's Top100