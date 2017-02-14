Трем чеченцам вынесен приговор за подготовку взрыва в Москве

Московский окружной военный суд признал Аслана Байсултанова, Мохмада Межидова и Эльмана Ашаева виновными в подготовке теракта в Москве и участии в деятельности запрещенной группировки "Исламское государство".

Выходцы из Чечни получили разные сроки тюремного заключения.

Байсултанова суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 тысяч рублей (6800 долларов). Ашаеву назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима и штрафа в 250 тысяч рублей. Межидова приговорили к трем годам лишения свободы.

Гособвинение требовало для Байсултанова и Межидова по 15 лет колонии строгого режима, а для Ашаева — пять лет.

По версии следствия, Байсултанов и Ашаев были членами одного из подразделений экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в России, Британии и ряде других государств). В 2013 году Байсултанов принимал участие в боевых действиях на стороне ИГ в Сирии.

Вернувшись в Россию в конце 2013 года, Байсултанов вместе с Ашаевым, по данным следствия, готовили нападение в Москве. Для этого они приобрели оружие и боеприпасы, и изготовили почти 5 кг взрывчатки. Межидов, по версии правоохранительных органов, помогал Ашаеву и Байсултанову хранить в Москве взрывчатое вещество и электродетонатор.

Следователи считают, что подсудимые, готовя нападение, рассчитывали дестабилизировать обстановку в России и склонить российские власти к "решению прекратить военную операцию в Сирии".

Во время рассмотрения дела подсудимые признали свою вину частично.

Байсултанов, Ашаев и Межидов были задержаны в октябре 2015 года после обыска в одном из жилых домов в Стрельбищенском переулке в центре Москвы. Тогда спецслужбы изъяли у подозреваемых взрывчатку, электродетонатор промышленного производства, оборудование и инструкции для сборки самодельного взрывного устройства.