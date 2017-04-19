Transparency пожаловалась Путину на конфликт интересов Медведева

Сотрудники Transparency упоминают о резонансном расследовании ФБК, посвященном многочисленным объектам элитной недвижимости, которыми пользуется премьер-министр, однако ссылаются и на другие источники, в частности, на интервью российским СМИ друга и однокурсника Медведева Ильи Елисеева, чье имя не раз упоминается а материалах фонда Навального.

Елисеев владеет многочисленными российскими и зарубежными активами, руководит рядом коммерческих фондов, а также является заместителем председателя правления АО "Газпромбанк", в 2014-15 годах получавшего финансовую помощь от российского правительства.

В Transparency пришли к выводу, что дружба Медведева и Елисеева, в частности, неоднократные посещения премьером гостевого дома в усадьбе Мансурово в Курской области, принадлежащего его бывшему сокурснику, могут свидетельствовать о нарушении главой правительства антикоррупционного законодательства.

"Мы считаем, что пользование Дмитрием Медведевым имуществом "Агрокомплекс "Мансурово" и дружеские отношения с Ильей Елисеевым могли повлиять на беспристрастное исполнение обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации по распределению государственной финансовой помощи в банковской сфере, и усматриваем в этой ситуации признаки конфликта интересов", - заявляют в Transparency International.

В случае, если Дмитрий Медведев не уведомил Совет при президенте по противодействию коррупции о возможном конфликте интересов, Transparency International просит Путина привлечь премьера к ответственности с возможным отстранением от должности с формулировкой "за утрату доверия".

Разные усадьбы

Усадьба Мансурово площадью 24 га, которой владеет агрокомплекс "Мансурово" - один из многочисленных объектов недвижимости, фигурирующих в материалах фонда Навального. Как утверждают авторы расследования, объекты оформлены на управляемые Елисеевым фонды, а сам бизнесмен является де-факто управляющим собственностью премьера.

Медведев впервые отреагировал на расследование ФБК в начале апреля, уже после того как по всей стране прошли массовые антикоррупционные выступления оппозиции, требовавшей от премьера ответа на обвинения в коррупции.

Он заявил, что за публикацией компромата стоит стремление "вытащить людей на улицы", а сам материал назвал "чушью и какими-то бумажками".

Ранее пресс-секретарь Наталья Тимакова заявила, что бессмысленно "комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа".

Илья Елисеев в середине апреля дал интервью изданию "Коммерсант", владелец которого Алишер Усманов также фигурирует в расследовании ФБК.

Вслед за Медведевым Елисеев назвал выводы ФБК "чушью", заявив, в частности, что "ни председатель правительства, ни члены его семьи никогда не являлись и не являются ни собственниками, ни иными титульными владельцами этой недвижимости".

В то же время он признал, что одна из усадеб, упоминаемых в расследовании ФБК, фактически является "представительской резиденцией топового уровня", в которой "гостят, помимо Дмитрия Медведева, и другие известные люди: крупные бизнесмены, политики, видные общественные деятели".

Правда, в том случае речь шла о другой усадьбе - расположенной на Волге близ города Плёс.

Навальный прокомментировал интервью Елисеева, заявив, что кроме нескольких абзацев, "в этом интервью нет ни одного слова правды".

Владелец холдинга "Металлоинвест" Алишер Усманов подал иск в Люблинский суд Москвы на Алексея Навального, обвинив его в клевете.

"Безусловно, я продолжаю обвинять его и опираюсь на документы. Это юридический факт, что он усадьбу на Рублевке стоимость 5 млрд рублей подарил фонду "Соцгоспроект". Есть бумажка из Росреестра, где написано "дарение". Ну не бывает такого, что просто берут и дарят какие-то особняки непонятным фондам. Я считаю, что это взятка", - заявил Навальный.