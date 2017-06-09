Transparency отвергла обвинения Поклонской в подделке документов

«Мы получили документы из украинского реестра прав собственности, получили неделю назад, плюс-минус несколько дней. Документ Поклонской — мы не знаем, откуда она его взяла. Отрицаем подделку документов в каком-то либо виде», — сказал Гавриш.

Ранее Поклонская опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» документы на квартиру в Донецке, которую Transparency называла ее возможно незадекларированной недвижимостью. В этих документах говорится, что владелица квартиры Наталья Дубровская родилась в 1974 году, в то время как Поклонская родилась в 1980 году.

Transparency в своем расследовании писала, что Дубровская родилась в 1980 году. Такой вывод авторы публикации сделали на основе идентификационного кода Дубровской, указанного в документах на квартиру из украинского государственного реестра прав на недвижимость. В связи с этим Поклонская заявила, что организация распространяет поддельные документы.

Российское отделение Transparency International 7 июня опубликовало расследование, в котором говорится, что Поклонская, возможно, не задекларировала квартиру площадью 30 квадратных метров в Донецке. Поклонская заявила, что у нее нет такой квартиры.

Она также обратилась в Генпрокуратуру, ФСБ и Следственный комитет с просьбой проверить деятельность Transparency International Russia. В своем обращении она попросила ведомства оценить работу организации и проверить, нет ли в ней признаков составов преступлений.