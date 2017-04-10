"Тотальный диктант": самыми сложными оказались "коньяк" со "стерлядью"

Самыми сложными для россиян в "Тотальном диктанте" оказались слова "коньяк" и "стерлядь", передает РИА "Новости" со ссылкой на председателя экспертного совета акции Наталью Кошкареву.

"Самым сложным у нас было такое предложение, в котором одновременно употреблялись два слова - "стерлядь" и "коньяк". Так вот, я думаю, что в слове "коньяк" допускали ошибки, потому что большинство наших участников - это дамы или девушки, которые не так часто употребляют этот напиток", - рассказала Кошкарева на пресс-конференции, посвященной итогам акции.

Она подчеркнула, что слово "коньяк" пишется с мягким, а не с твердым знаком, сообщает newsru.com

"Слова "стерлядь" столько было вариантов, что трудно было бы все их перечислить", - добавила председатель совета, пояснив, что это слово заняло второе место по сложности для писавших диктант.

"Тотальный диктант" проходит ежегодно с 2004 года, став масштабной образовательной акцией в форме добровольного диктанта для всех желающих. В 2017 году диктант прошел в 866 городах и 71 стране, участниками стали около 200 тысяч человек. Текст для "Тотального диктанта" каждый год пишет новый автор - как правило, известный писатель. В этом году автором текста стал Леонид Юзефович.

По словам руководителя проекта Ольги Ребковец, в этом году "отлично" получили 10% участников. В Новосибирске один из участников диктанта написал его на пять шрифтом Брайля, отметила один из организаторов проекта Екатерина Кузнецова. Самому же пожилому участнику "Тотального диктанта" 2017 года было 102 года.

С каждым годом число участников акции увеличивается - в 2016 году таковых было около 146 тысяч человек.