Томский школьник в открытом письме призвал Медведева уйти в отставку

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NEWSru.com
среда, 10 мая 2017 г. 09:35
Ученик 11-го класса Русской классической гимназии N2 города Томска по имени Сергей Чайковский написал открытое письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву, в котором призвал главу правительства уйти в отставку. Текст письма был опубликован на сайте телекомпании ТВ2, пишет newsru.com
© Sputnik / Scanpix

Как пишет Чайковский, называющий себя "волонтером Томского Штаба Алексея Навального и членом общественно-политического сетевого движения "Открытая Россия", поводом для его письма стал вышедший в начале марта фильм Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) "Он вам не Димон" о "тайной империи" премьер-министра Дмитрия Медведева, состоящей из элитной недвижимости, земельных участков, яхт, агрокомплексов и виноделен.

По словам школьника, он ознакомился с фильмом, а также помогал в проведении антикоррупционного митинга в Томске, прошедшего в рамках всероссийской антикоррупционной акции 26 марта, в которой в общей сложности приняли участие около 60 тысяч человек более чем в 80 городах России.

"Наверное, в этот момент Вы задаетесь вопросом, зачем молодому парню нужно все это? Хороший вопрос, Дмитрий Анатольевич. Сейчас мне 18 лет. Хоть я совсем молод, но, поверьте, за свою жизнь я видел многое, кроме самого главного в демократическом государстве - сменяемости власти", - пишет томский школьник.

В своем письме молодой человек также напомнил главе правительства о пенсионере из Томской области Виталии Смирнягине, который недавно отправил Медведеву свою надбавку к пенсии в размере 60 рублей. По мнению школьника, Смирнягин сделал это потому, что такая прибавка выглядит издевательством.

"Что правительство делает для страны? Вводит курортный налог? Передает Иссакиевский собор РПЦ? Преследует геев в Чечне? Или может быть расхищает бюджет на "Зенит-Арене"? Сейчас Ваше правительство всеми силами старается удержать власть при себе. Я понимаю, очень сложно уйти с теплого места. Но время приходит, Дмитрий Анатольевич. <…> Это письмо я пишу специально в преддверии 9 мая. Ведь это великий праздник. 72 года назад мы победили страшного врага, и спасли весь мир и нашу страну. Сейчас у молодого поколения стоит очень сложная задача - спасать страну от того, что Вы натворили за время своего правления. Дмитрий Анатольевич, если Вы истинный патриот своей страны, если Вам важна дальнейшая судьба России, то я прошу Вас подать в отставку", - написал Чайковский, добавив, что 13 апреля подал заявление В СУ СК РФ по Томской области о возможном преступлении Медведева по факту коррупции в особо крупном размере.

По словам Чайковского, ведомство отказало ему в проведении проверки деятельности Медведева, и теперь он собирается обжаловать этот отказ и добиться проведения независимого расследования в отношении премьер-министра.

"Как гражданин Российской Федерации, я не прошу, а требую от Вас разумных комментариев по поводу того, что Вас обвиняют в коррупции. И причем это должен быть обоснованный ответ, а не наподобие "Компота". Надеюсь на Вашу искренность", - подытожил Чайковский.

Отметим, что в конце марта один из преподавателей гимназии N2, Виталий Хованский назвал своих учеников "холопами англосаксов" и "либералами-фашистами". Запись его слов, сделанная Чайковским, привлекла большое внимание СМИ. Позднее учителю было вынесено дисциплинарное взыскание.

Напомним, что к настоящему времени фильм "Он вам не Димон" набрал на YouTube более 20,5 млн просмотров. Сам Медведев впервые прокомментировал фильм ФБК лишь спустя месяц после его выхода. Он назвал расследование "чушью", "какими-то бумажками" и "компотом", за которым скрывается попытка вытащить людей на улицу, добиться политических и "шкурных" целей.

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