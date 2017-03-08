Тимати удалил фотографию из личного самолета Кадырова

snob.ru
среда, 8 марта 2017 г. 14:40
Российский рэпер Тимати опубликовал в Instagram фотографию, которую он сделал в частном самолете главы Чечни Рамзана Кадырова, однако спустя время по неизвестным причинам удалил снимок, сообщает TJ в среду, 8 марта
© DELFI (R.Achmedovo nuotr.)

Фотография появилась на странице Тимати в Instagram во вторник, 7 марта. На снимке артист сидит на кровати рядом с открытой дверью, за которой виден интерьер самолета. Под фото Тимати написал: «Когда накануне 8 Марта тебя выгнали из дома, но у твоего брата всегда есть для тебя свободная комната». Он сопроводил сообщение ником Кадырова в Instagram и двумя смайликами.

Скриншот записи сделала политолог Анна Велликок, которая опубликовала снимок в твиттере в ночь на 8 марта.

Тимати удалил фотографию из личного самолета Кадырова
© Скриншот

Ночью 8 марта Тимати опубликовал в Instagram новую фотографию, под которой написал, что хотел бы рассказать «про весь этот дурдом вокруг меня», «про то, как год моей жизни, проходит так, как у других обычно три», но не может этого сделать, потому что «мы не особо близко общаемся».

Я бы хотел рассказать тебе, про весь этот дурдом вокруг меня. Тысячу историй про то, из чего соткан весь этот город. Про то, сколько на самом деле стоят его герои, и на что они готовы, что бы сохранить свой статус. Про все то, что обычно остаётся за кадром. Про то, как год моей жизни, проходит так, как у других обычно три. Я столько всего интересного хочу порой тебе рассказать, но не могу. Мы не особо близко общаемся...😂

A post shared by Black Star (@timatiofficial) on Mar 7, 2017 at 5:41pm PST


Тимати (настоящее имя Тимур Юносов) близко общается с Рамзаном Кадыровым, что он неоднократно подчеркивал. В 2013 году он летал на боевом вертолете на завтрак к главе Чечни. В 2014 году Тимати присвоили звание Заслуженного артиста Чечни после спора с Димой Биланом, в котором Кадыров встал на сторону рэпера.

Дома !!! @kadyrov_95 👍🏽

A post shared by Black Star (@timatiofficial) on Mar 1, 2017 at 10:14am PST


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