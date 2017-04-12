Тиллерсон сожалеет о недостатке доверия между США и Россией

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Deutsche Welle
среда, 12 апреля 2017 г. 23:39
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон выразил разочарование нынешним уровнем американо-российских двусторонних отношений.
Sergejus Lavrovas ir Rexas Tillersonas
© AP / Scanpix

В настоящее время отношения между странами находятся на низком уровне и характеризуются низким уровнем доверия, заявил он по итогам многочасовых переговоров в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным в среду, 12 апреля.

Тиллерсон назвал недопустимым такой уровень отношений для, как он выразился, двух главных в мире ядерных держав. По словам госсекретаря США, стороны договорились создать рабочую группу для обсуждения менее крупных проблем и содействия стабилизации двусторонних отношений.

На переговорах в Москве, продолжавшихся на протяжении многих часов, обсуждался широкий круг вопросов, в том числе война в Сирии и конфликт вокруг Украины. Рекс Тиллерсон, комментируя предполагаемую газовую атаку сирийских войск в провинции Идлиб, заявил, что эта атака была спланирована и осуществлена сирийскими правительственными войсками. Касательно Украины, Тиллерсон сказал, что пока не достигнуто полного прогресса в деле реализации Минских соглашений, Украина будет оставаться препятствием в отношениях между США и Россией.

Сотрудничество по Сирии

Со своей стороны глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и Россия договорились продолжать сотрудничество в поисках мирного урегулирования войны в Сирии. "Мы договорились сегодня продолжать двустороннее взаимодействие с тем, чтобы помогать и подталкивать многосторонний процесс. Мы ценим то, что помимо женевского процесса, где мы полноценно участвуем вместе с американскими коллегами, есть также площадка Астаны, на которой американские партнеры присутствуют в качестве наблюдателей", - отметил Лавров.

По словам российского министра, Владимир Путин подтвердил, что Россия готова вернуться к применению меморандума с США о предотвращении инцидентов в Сирии, действие которого Москва приостановила после ракетной удара США по военному аэродрому Шайрат в Сирии.

Лавров также отметил, что США и Россия едины по мнении о необходимости выполнения Минских соглашений по Украине.

Deutsche Welle
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