Теракт в Петербурге устроил террорист-смертник. Что известно на данный момент

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Где произошел взрыв?
Взрыв в петербургском метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел около 14:30 по московскому времени (совпадает с латвийским). Этот участок метро находится в центре города.
По уточненной информации, подрыв мог совершить террорист смертник, хотя первоначально предполагалось, что взрывное устройство в вагоне оставил неизвестный мужчина. По неофициальным данным, оно было начинено поражающими элементами. Мощность взрыва составила 200–300 граммов в тротиловом эквиваленте.
Еще одна самодельная бомба была обезврежена на станции "Площадь Восстания". В этой бомбе, замаскированной под огнетушитель, были поражающие элементы. Мощность — 1 кг в тротиловом эквиваленте.
Российские СМИ сообщают, что у российских правоохранительных органов могла быть информация о готовящемся теракте. В день трагедии 8.45 до 9.30 утра в Санкт-Петербурге была закрыта станция метро "Черная речка", на которой нашли бесхозный предмет. После проверки опасных вещей обнаружено не было, через полчаса станцию вновь открыли для пассажиров. Поезда в это время следовали без остановки.
Кто мог быть исполнителем теракта?
Власти России называют случившееся терактом. Такую же оценку произошедшему дал президент России Владимир Путин, который в понедельник вечером посетил место трагедии и возложил цветы к стихийному мемориалу памяти. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело, оно поручено Главному управлению по расследованию особо важных дел.
Сразу после теракта у правоохранительных органов было два подозреваемых — один из них — это тот, кто заложил взрывное устройство в вагоне поезда, а второй — человек, оставивший бомбу на станции "Площадь восстания".
Последний сам обратился в полицию. Его разыскивали по записям камер наблюдения. Он заявил о своей непричастности к подрыву. Задержанным оказался уроженец Башкирии. Он привлек силовиков своей характерной внешностью. Во время теракта мужчина находился у станции, откуда выехала электричка с самодельным взрывным устройством.
Вероятным исполнителем теракта в петербургском метро был гражданин России, выходец из Киргизии, передает "Интерфакс" со ссылкой на Комитет госбезопасности республики.
Ранее "Фонтанка" назвала одним из подозреваемых 22-летнего уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова, уроженца киргизского города Ош. По информации издания, Джалилов живет в Петербурге больше шести лет, за это время он сменил несколько паспортов.
Вечером 3 апреля "Фонтанка" писала, что предполагаемым террористом-смертником был гражданин Казахстана Максим Арышев. Астана утром 4 апреля официально заявила о его непричастности к теракту.
Жертвы теракта
По последним данным, при взрыве погибли 14 человек. Количество пострадавших — 51 человек, имена трех пока не установлены. Раненые находятся в семи больницах города.
В ночь на вторник Петербургское управление МЧС опубликовало первый официальный список пострадавших от взрыва в метро. Среди пострадавших — девушка-подросток 2001 года рождения, еще двое пострадавших — 1999 года рождения.
Губернатор Георгий Полтавченко сообщил, что в теракте в Санкт-Петербурге пострадали три иностранца — граждане Узбекистана, Белоруссии и Таджикистана, передает ТАСС.
В МЧС России продолжают работу телефоны "горячих линий", по которым можно получить информацию и психологическую поддержку в связи с "чрезвычайной ситуацией" в Петербургском метрополитене. Они открыты на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России и Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. Номера: 8-800-775-17-17, 8-800-100-20-01 и 8 (812) 718-25-16.
Список пострадавших опубликованздесь.