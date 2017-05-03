Телевидение в России сдает позиции интернету

Все больше россиян в качестве основного источника информации выбирают интернет. Позиции телевидения в течение последних трех лет продолжают снижаться.

Если в 2015 году предпочтение телевизионным программам новостей отдавали 62 процента граждан РФ, то в 2017 году их количество упало до 52 процентов. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в среду, 3 мая.

Популярность интернета за это время выросла на 10 процентов. Если в 2015 году информацию в Сети (включая информационные сайты, социальные сети и блоги) искали 22 процента респондентов, то сейчас их доля составляет 32 процента. Для молодежи интернет является главным источником новостей: с этой целью его используют 65 процентов 18-24-летних и 50 процентов 25-34-летних участников опроса.

Радио и газеты в качестве источника информации россиянами фактически не используются: в 2015 году с их помощью о новостях узнавали 3 процента жителей РФ, в 2017 году - 4 процента.

Россияне все меньше верят телевидению

Опрос показал также, что россияне все меньше верят телевидению: в 2015 году доверие центральным телеканалам выказывали 53 процента, в 2017 году - 42 процента. Региональному и местному телевидению в 2015 году верили 40 процентов опрошенных, в 2017 году их доля снизилась до 34 процентов.

Объективность освещения информации, по мнению населения, зависит от тематики. Так более половины граждан считают скорее непредвзятыми новостные материалы о природных катаклизмах (70%), а также деятельности главы государства (55%) и положения России на мировой арене (51%). Значительно реже верят в объективность при освещении положения дел в экономике, деятельности оппозиции и других тем.