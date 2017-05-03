Телевидение в России сдает позиции интернету

 (4)
Deutsche Welle
среда, 3 мая 2017 г. 14:27
Все больше россиян в качестве основного источника информации выбирают интернет. Позиции телевидения в течение последних трех лет продолжают снижаться.
© RIA/Scanpix

Если в 2015 году предпочтение телевизионным программам новостей отдавали 62 процента граждан РФ, то в 2017 году их количество упало до 52 процентов. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в среду, 3 мая.

Популярность интернета за это время выросла на 10 процентов. Если в 2015 году информацию в Сети (включая информационные сайты, социальные сети и блоги) искали 22 процента респондентов, то сейчас их доля составляет 32 процента. Для молодежи интернет является главным источником новостей: с этой целью его используют 65 процентов 18-24-летних и 50 процентов 25-34-летних участников опроса.

Радио и газеты в качестве источника информации россиянами фактически не используются: в 2015 году с их помощью о новостях узнавали 3 процента жителей РФ, в 2017 году - 4 процента.

Россияне все меньше верят телевидению

Опрос показал также, что россияне все меньше верят телевидению: в 2015 году доверие центральным телеканалам выказывали 53 процента, в 2017 году - 42 процента. Региональному и местному телевидению в 2015 году верили 40 процентов опрошенных, в 2017 году их доля снизилась до 34 процентов.

Объективность освещения информации, по мнению населения, зависит от тематики. Так более половины граждан считают скорее непредвзятыми новостные материалы о природных катаклизмах (70%), а также деятельности главы государства (55%) и положения России на мировой арене (51%). Значительно реже верят в объективность при освещении положения дел в экономике, деятельности оппозиции и других тем.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

В РПЦ предложили ужесточить возрастной ценз для "Симпсонов" после серии о ловле покемонов в церкви

В РПЦ предложили ужесточить возрастной ценз для Симпсонов после серии о ловле покемонов в церкви
Представители Русской православной церкви (РПЦ) выступили за ужесточение возрастного ценза на мультсериал «Симпсоны» после нового эпизода, в котором Гомер Симпсон ловит покемонов в церкви, передает ТАСС. Действующий возрастной ценз мультсериала 16+.

В Госдуме решили не торопиться с законом о сносе хрущевок

Russia's Duma
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил перенести на начало июля второе чтение законопроекта о реновации жилого фонда в Москве, которая предусматривает снос более 4 тысяч хрущевок. Спикер решил, что надо дождаться, пока москвичи проголосуют за или против сноса.

Телевидение в России сдает позиции интернету (4)

Телевидение в России сдает позиции интернету
Все больше россиян в качестве основного источника информации выбирают интернет. Позиции телевидения в течение последних трех лет продолжают снижаться.

Суд отказался отменить приговор Навальному по делу "Кировлеса" (4)

Суд отказался отменить приговор Навальному по делу Кировлеса
В России Кировский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил в силе приговор оппозиционному политику Алексею Навальному и второму обвиняемому Петру Офицерову по второму делу "Кировлеса". Приговор вступил в силу.

В Петербурге депутата отчитали за отсутствие георгиевской ленточки (4)

В Петербурге депутата отчитали за отсутствие георгиевской ленточки
Спикер законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров сделал замечание депутату от "Яблока" Борису Вишневскому, который не надел георгиевскую ленточку.
Facebook друзья
Rambler's Top100