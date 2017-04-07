Телеведущего Киселева признали потерпевшим по делу "Шалтая"

О том, что в деле шесть эпизодов и двое потерпевших сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с делом. Адвокат предполагаемого лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева Руслан Коблев сказал Русской службе Би-би-си, что "опровергнуть эту информацию не может", и что она, вероятно, "соответствует действительности".

Собеседник РИА Новости утверждает, что также в деле содержатся эпизоды, касающиеся взлома почты Натальи Тимаковой - пресс-секретаря премьер-министра Дмитрия Медведева - и замначальника управления внутренней политики Кремля Тимура Прокопенко. Однако, по словам Коблева, Тимакова и Прокопенко потерпевшими по делу не признаны.

"Если кто-то отказался признавать себя потерпевшим, если они заявили в ходе следствия, что им не причинен вред, то они и не могут признаны потерпевшими", - объяснил Коблев. По его словам, возможно, именно поэтому среди потерпевших нет Тимаковой и Прокопенко.

Тимакова подтвердила эту догадку. "Потерпевшей не признала себя сама", - сказала она Русской службе Би-би-си, добавив, что проходит по делу как свидетель и сотрудничает со следствием.

В свою очередь, телеведущий Дмитрий Киселев, признанный потерпевшим, сказал Би-би-си, что "давно перестал следить за этой пустой для него историей". "Это вообще ничего в моей жизни не меняет", - заявил он.

Коблев отмечает, что потерпевшие могут обратиться с гражданским иском к Аникееву, если его признают виновным, и требовать возмещения морального или материального ущерба. Правда, в этом случае, им придется доказывать в суде, что им был нанесен ущерб, добавил адвокат.

"Сегодня окончено следствие, и мы приступили к ознакомлению с материалами дела", - сказал адвокат, подтвердив, что всего его подзащитному предъявлено обвинение по шести эпизодам дела, возбужденного по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Группировка хакеров, называющих себя "Шалтай-Болтай" или "Анонимный интернационал", приобрела известность несколько лет назад. Они получали доступ к перепискам высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и в дальнейшем продавали данные в интернете.

Аникеев был арестован 9 ноября прошлого года. Обвиняемый уверяет, что он и его соратники своей целью ставили борьбу за свободу информации в интернете. Впрочем, свою вину он признает. Чуть позднее взяли под стражу двух его подельников, Константина Теплякова и Александра Филинова.