Табу для обсуждения в российских семьях: сексуальные проблемы и самоубийства

 (22)
Телеканал "Дождь"
вторник, 10 января 2017 г. 09:20
Главными табу для обсуждения в российских семьях стали сексуальные проблемы и тема самоубийства. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-Центра», попавшие в распоряжение «Интерфакса».
© Fotolia nuotr.

Сексуальные проблемы назвали запретными для обсуждения 33% опрошенных, самоубийство — 15% респондентов. Еще одним табу для обсуждения в кругу семьи стала смерть или тяжелая болезнь близких (7% опрошенных). Столько же респондентов отметили, что в их семьях не принято обсуждать события, которые нельзя изменить или исправить.

Еще 4% опрошенных сообщили, что в их семьях не принято считать деньги в чужих карманах, столько же отметили, что стараются не обсуждать характеры близких людей и их отношения с другими.

Другими запретными темами для обсуждения в семье для россиян стали политика (3% опрошенных), отношение к руководству страны (2% респондентов), а также внешнюю политику и действия России в других странах (2% опрошенных). Для 5% респондентов табу для обсуждения в семье считается тема религии и веры в бога.

При этом почти половина респондентов «Левада-центра» (47%) не смогли назвать ни одной темы, которую в их семьях обсуждать не принято. С ответом на этот вопрос затруднились 8% опрошенных.

Всего в опросе приняли участие 1600 человек. Он проводился в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

В Минобороны России назвали выдумкой версию крушения Ту-154 из-за ошибки пилота (8)

В Минобороны России назвали выдумкой версию крушения Ту-154 из-за ошибки пилота
В министерстве обороны России опровергли сообщения СМИ о том, что самолет Ту-154 разбился в Черном море из-за ошибки второго пилота, сообщает «Интерфакс» во вторник, 10 января

Табу для обсуждения в российских семьях: сексуальные проблемы и самоубийства (22)

Табу для обсуждения в российских семьях: сексуальные проблемы и самоубийства
Главными табу для обсуждения в российских семьях стали сексуальные проблемы и тема самоубийства. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-Центра», попавшие в распоряжение «Интерфакса».

Центробанк РФ резко снизил курсы доллара и евро (4)

Pinigai, doleriai
В России официальный курс доллара на вторник 10 января установлен в размере 59,8961 рублей за доллар. Курс евро составит 63,1125 рублей за один евро, сообщает НТВ.

"Коммерсантъ" закрыл бумажные версии журналов "Деньги" и "Власть" (2)

Коммерсантъ закрыл бумажные версии журналов Деньги и Власть
Издательский дом "Коммерсантъ" закрывает бумажные версии своих еженедельных журналов "Деньги" и "Власть". Об этом сообщили источники Rambler News Service и это подтвердил генеральный директор издательского дома Владимир Желонкин.

Патриарх Кирилл рассказал о мальчике, ради молитвы отказавшемся от поездки в Европу (19)

Патриарх Кирилл рассказал о мальчике, ради молитвы отказавшемся от поездки в Европу
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на новогодней елке в Кремле 8 января рассказал присутствующим о первокласснике московской школы N2083 Грише Вороничеве, который во время Страстной седмицы (последней недели перед Пасхой) отказался от престижных спортивных сборов в Австрии, чтобы провести это время в молитве, сообщает "Интерфакс-Религия".
Facebook друзья
Rambler's Top100