Сын Рогозина стал вице-президентом авиастроительной корпорации

Алексей Рогозин - сын вице-премьера Дмитрия Рогозина - назначен вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации, говорится в сообщении компании.

Как отмечается в пресс-релизе ОАК, в этой должности Рогозину предстоит "сформировать транспортный дивизион ОАК, консолидировать ключевые функции управления предприятиями на уровне головной Корпорации, а также выстроить единый контур управления программами транспортной авиации".

В начале марта о готовящемся назначении Алексея Рогозина сообщала газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники, близкие к министерству обороны. По данным издания, он будет курировать работы, связанные с созданием тяжелого транспортного самолета Ил-76МД-90А, легкого Ил-112В, а также перспективные разработки вроде сверхзвукового транспортного самолета.

Объединенная авиастроительная корпорация - акционерное общество, объединяющее крупнейшие авиастроительные предприятия России. Государству принадлежит более 90% ОАК, остальные акции у ВЭБа и частных акционеров.

Ранее 34-летний Рогозин работал в компании Orsis, производящей стрелковое оружие, затем стал директором Алексинского химического комбината, а в апреле прошлого года перешел на работу в департамент имущественных отношений минобороны России.

Как писал "Коммерсант", назначение должно было состояться после того, как рапорт Рогозина-младшего должен был удовлетворить министр обороны Сергей Шойгу.

В министерстве обороны Алексей Рогозин курировал работу крупных подведомственных военному ведомству предприятий, в частности "Авиаремонта", "Спецремонта" и "Оборонлогистики". Генеральный директор "Оборонлогистики" Антон Филатов говорил газете, что считает сына вице-премьера опытным управленцем.

Ранее вот вторник наблюдательный совет алмазодобывающей компании "Алроса" утвердил сына экс-главы администрации президента России Сергея Иванова президентом компании. Контракт с ним подписан на три года. Директива о его назначении была подписана премьером Дмитрием Медведевым 6 марта.

"Алроса" - крупнейшая в мире по объему добычи алмазов компания. Ее основные владельцы - государство в лице Росимущества и правительство Якутии.