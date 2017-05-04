Сурков рассказал об удовольствии от чтения некрологов о себе

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bbcrussian.com
четверг, 4 мая 2017 г. 18:20
Помощник российского президента Владислав Сурков заявил, что его тронуло внимание, проявленное пользователями интернета к его свежим фотографиям, на которых, как показалось журналистам и блогерам, политик выглядит нездоровым.
Vladislavas Surkovas
© AFP/Scanpix

После публикации снимка о стостоянии здоровья Суркова у него самого поинтересовался Андрей Колесников, журналист кремлевского пула и главный редактор журнала "Русский пионер", где Сурков иногда публикует свои колонки.

"Здоров, совсем здоров, чего и всем неравнодушным желаю. Ну, может быть, не всем. Хотя ладно, всем, бог с ними", - такой ответ Суркова опубликован на сайте "Русского пионера".

Сурков отметил, что "впечатлен размахом похоронной процессии", которая развернулась в интернете. "Получил большое эстетическое удовольствие от чтения посвященных мне некрологов, - сказал он. - Проводить меня в последний путь собрались сотни тысяч пользователей Рунета и Уанета. Не подозревал, что так популярен".

Газета "Коммерсант" 3 мая опубликовала снимок Суркова, вызвавший жаркие споры в интернете: по мнению общественности, политик выглядит на фото худым и изможденным. В интернете появились версии, что он болен раком или принимает наркотики.

При этом на соседних кадрах того же фотографа, Дмитрия Азарова, политик выглядит привычнее, не таким усталым.

Фотография была сделана на переговорах президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, в которых Сурков принимал участие как помощник президента.

Переговоры прошли в госрезиденции Владимира Путина "Бочаров ручей" в Сочи, оба лидера обсудили борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и реализацию минских соглашений.

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Помощник российского президента Владислав Сурков заявил, что его тронуло внимание, проявленное пользователями интернета к его свежим фотографиям, на которых, как показалось журналистам и блогерам, политик выглядит нездоровым.

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