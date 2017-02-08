Супруга Кара-Мурзы: врачи за рубежом ищут, чем отравили моего мужа

Политик и журналист Владимир Кара-Мурза младший второй раз за два года оказывается в больнице с тяжелым отравлением.

В прошлый раз он заявлял, что был отравлен преднамеренно, и требовал возбудить уголовное дело о покушении. Жена политика, Евгения Кара-Мурза, в интервью Би-би-си заявила, что ситуация вновь напоминает преднамеренное отравление. По ее словам, семья ждет ответа израильских и французских экспертов-токсикологов.

"У него сильно участилось сердцебиение - настолько сильно, что стало тяжело дышать. Он был доставлен в больницу, а через несколько часов у него опять стали отказывать органы - так же, как это было в прошлый раз", - рассказала Евгения Кара-Мурза.

"Официальный диагноз - острая интоксикация неустановленным веществом. Это означает отравление. Это выглядит как преднамеренное отравление, поскольку никаких других вариантов не остается, мы проверили все", - утверждает она.

По словам Евгении, отправили образцы волос, ногтей и пробы крови ее мужа отправлены в Израиль и во Францию для токсикологического анализа, который, возможно, "поможет получить какой-то ответ на наши вопросы".

"Его деятельность раздражает многих людей. Крайне сложно предположить наверняка, кто именно мог бы стоять за этим. Но мы знаем - ситуация в России нынче такова, что лидеров оппозиции могут застрелить прямо перед Кремлем, отравить, бросить за решетку. Все что угодно может произойти с людьми, которые решили противостоять Путину", - заявила Евгения Кара-Мурза в интервью Би-би-си.

"Конечно же, я до смерти перепугалась. Я всегда очень за него боялась, еще даже до того случая, когда он был отравлен в первый раз, потому что я знала, чем он занимается, в чем именно состоит его деятельность, - добавила она. - Но он действительно глубоко верит в то, что делает. Он верит в то, что может что-то изменить. Он верит, что благодаря твердости и приверженности принципам он может одержать победу, добиться того, за что ведет борьбу".

Кто такой Владимир Кара-Мурза

Владимир Кара-Мурза родился в 1981 году в семье известного российского журналиста и телеведущего Владимира Кара-Мурзы.

Кара-Мурза-младший получил образование в Англии. Во время учебы в Кембриджском университете он был отмечен как один из лучших студентов, окончил входящий в состав университета Тринити-колледж по специальности "история".

Во время учебы Владимир работал собственным корреспондентом газет "Новые известия" и "Коммерсант" в Лондоне.

После этого он долгое время возглавлял бюро телеканала RTVI в Вашингтоне. В 2012 году (после того как канал сменил владельца) Кара-Мурза был уволен.

Кара-Мурза-младший рано начал увлекаться политикой. В 1999 году, в год своего совершеннолетия, он вступил в основанную Егором Гайдаром партию "Демократический выбор".

В 2000 году Владимир Кара-Мурза стал советником одного из лидеров партии "Союз правых сил", депутата Госдумы Бориса Немцова. После убийства Немцова в 2015 году Кара-Мурза-младший возглавил фонд его имени. В 2016 году выпустил фильм "Немцов".

В 2003 году он и сам баллотировался в Госдуму в Москве, но проиграл в своем округе кандидату от "Единой России" Владимиру Груздеву.

В преддверии президентских выборов 2008 года Владимир Кара-Мурза входил в несколько политических структур, оппозиционных Владимиру Путину. В частности, он входил в инициативную группу за выдвижение в президенты писателя и диссидента Владимира Буковского. Но того в результате не зарегистрировали в качестве кандидата.

В конце 2008 года Кара-Мурза вступил в движение "Солидарность", а в 2012 году вошел в руководство партии "Парнас". Четыре года спустя он со скандалом покинул "Парнас", как и еще ряд оппозиционных политиков.

В 2011 году Кара-Мурза младший вместе с лидерами российской оппозиции выступил лоббистом так называемого "акта Магнитского", вводящего санкции в отношении российских чиновников со стороны США и ЕС.

В последнее время Кара-Мурза-младший является федеральным координатором движения "Открытая Россия" экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.

В мае 2015 года Кара-Мурзу младшего уже госпитализировали с симптомами отравления. После выписки политик со ссылкой на данные экспертизы заявлял, что в его организме были сильно превышены нормы содержания тяжелых металлов. Кара-Мурза-младший в связи с этим требовал возбудить уголовное дело о покушении.