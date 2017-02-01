Судья предложил применить меру пресечения к Навальному и Офицерову

Телеканал "Дождь"
среда, 1 февраля 2017 г. 18:01
Судья Ленинского районного суда Кирова предложил применить меру пресечения к Алексею Навальному и Петру Офицерову в виде подписки о невыезде из за ненадлежащего поведения, передает корреспондент Дождя из зала суда.
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Судья не уточнил, в каком именно городе будут должны находиться Навальный и Офицеров. Этот вопрос был вынесен на обсуждение.

Сторона обвинения заявила, что разделяет мнение суда о применении подписки о невыезде. Место подписки и ее срок прокуроры предложили оставить на рассмотрении суда.

Защита Навального и Офицерова попросила отложить рассмотрение вопроса о применении меры пресечения. Адвокаты попросили суд сделать запрос в РЖД и авиакомпании «РусЛайн», «Победа» и «Саратовские авиалинии» о покупке Навальным и Офицеровым билетов с 31 января по маршруту Киров-Москва. Они также попросили запросить сведения, подтверждающие вызов и прибытие бригады скорой помощи к Офицерова 27 января 2017 года.

Суд отказал стороне защиты в ходатайстве о запросах в авиакомпании и РЖД о покупке билетов.

Накануне судебные приставы забрали Навального из офиса Фонда борьбы с коррупцией, чтобы принудительно доставить его в суд на заседании по делу «Кировлеса».

Ранее суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения о принудительном приводе Навального и Офицерова на заседание, потому что они дважды не явились в суд.

Навального и Офицерова обвиняют в хищении 16 миллионов рублей у компании «Кировлес». В 2013 году их признали виновными по этому делу и приговорили к пяти и четырем годам тюрьмы соответственно, однако апелляционная комиссия после заменила реальные сроки на условные.

В феврале 2016 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым приговор Навальному и Офицерову и постановил выплатить им компенсацию в размере 48 тысяч евро и 23 тысячи евро соответственно. После Верховный суд отменил приговор по «Кировлесу» и отправил дело на пересмотр.

Телеканал "Дождь"
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