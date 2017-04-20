Суд запретил "Свидетелей Иеговы" в России

bbcrussian.com
четверг, 20 апреля 2017 г. 19:40
Верховный суд России по требованию министерства юстиции признал экстремистской деятельность организации "Свидетели Иеговы" в России и запретил ей работать на территории страны.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Рассмотрев иск минюста, суд согласился, что деятельность "Управленческого центра свидетелей Иеговы" в России можно расценить как экстремистскую, в связи с чем центр должен быть ликвидирован.

Также суд постановил, что имущество организации должно быть конфисковано. У представителей центра остается возможность обжаловать решение суда. В случае подачи жалобы решение суда не вступит в силу до тех пор, пока ее не рассмотрят.

При этом деятельность организации была приостановлена минюстом еще до окончания разбирательства в Верховном суде.

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