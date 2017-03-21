Суд: в России встречи с избирателями приравняли к митингам законно

bbcrussian.com
вторник, 21 марта 2017 г. 15:55
Московский городской суд отклонил иск представителей партии КПРФ, в котором оспаривалось решение городских властей приравнять встречи с избирателями к митингам и заставить политические партии согласовывать такие мероприятия.
Rusijos komunistai pastatė Felikso Dzeržinskio skulptūros kopiją
© RIA/Scanpix

По итогам четырехчасового рассмотрения иска, поданного к Мосгордуме, суд решил признать принятые московскими властями изменения в городском законодательстве законными и отклонил требования заявителей.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин написал в своем "Твиттере", что партия планирует обжаловать решение Мосгорсуда в Верховном суде России.

Законопроект, согласно которому парламентарии должны встречаться с жителями по правилам, которые закреплены в законодательстве о митингах, Мосгордума приняла в конце декабря. Против голосовали только три депутата от фракции КПРФ.

Коммунисты считают, что власти боятся протестов в Москве. До начала заседания Мосгордумы депутаты от КПРФ Николай Зубрилин и Елена Шувалова провели перед зданием московского парламента пикет: около 15 человек стояли с самодельными плакатами.

По новому закону для проведения встречи с избирателями в Москве депутатам придется письменно уведомлять исполнительные власти о своих планах не позднее, чем за десять дней до мероприятия, а также требуется согласовать с властями время и место встречи.

За нарушение порядка организации или проведения собрания, митинга можно получить до 30 суток административного ареста и до миллиона рублей (16,5 тыс. долларов) штрафа. При этом столичные власти часто отказывают оппозиции в согласовании митингов в центре города.

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Суд: в России встречи с избирателями приравняли к митингам законно

Rusijos komunistai pastatė Felikso Dzeržinskio skulptūros kopiją
Московский городской суд отклонил иск представителей партии КПРФ, в котором оспаривалось решение городских властей приравнять встречи с избирателями к митингам и заставить политические партии согласовывать такие мероприятия.

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