Суд в Москве заочно арестовал главного военного прокурора Украины

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Телеканал "Дождь"
воскресенье, 23 июля 2017 г. 14:55
Басманный суд Москвы заочно арестовал главного военного прокурора Украины Руслана Кравченко и следователя по особо важным делам украинской Генпрокуратуры Вадима Приймачока. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, передает ТАСС.
© Shutterstock nuotr.

Пресс-секретарь суда отметила, что Кравченко и Приймачок объявлены в международный розыск.

Их заочно арестовали в России по обвинению в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 299 УК РФ). По этой статье предусмотрено наказание от пяти до 10 лет лишения свободы.

Как сообщила позже официальный представитель СК Светлана Петренко, прокурора и следователя заочно арестовали за незаконное уголовное преследование командующего Черноморским флотом России Александра Витко.

По информации СК, в 2014 году бывший врио Генпрокурора Украины Олег Махницкий и его первый заместитель Николай Голомша, а также Приймачок и Кравченко незаконно привлекли к уголовной ответственности Витко по политическим мотивам.

«В частности Махницкий и Голомша дали заведомо незаконные указания о проведении досудебного расследования, Приймачок вел его производство, а Кравченко осуществлял надзор за процессуальной деятельностью», — сказала Петренко.

Ранее ту же меру пресечения назначили Махницкому и Голомше, уточнила представитель СК.

Как сообщают украинские СМИ, Кравченко и Приймачок расследуют на Украине уголовное дело в отношении главы Минобороны России Сергея Шойгу.

МВД Украины возбудило уголовное дело в отношении Шойгу и российского предпринимателя Константина Малофеева в июле 2014 года. На Украине Шойгу и Малофеева посчитали пособниками террористов. Шойгу ведомство подозревает в организации незаконных военных формирований, а Малофеева — в их спонсировании.

В августе прошлого года Генпрокуратура Украины объявила Шойгу и еще 17 российских чиновников в розыск.

Телеканал "Дождь"
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