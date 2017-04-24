Суд в Москве признал законным запрет "Свидетелей Иеговы"

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Deutsche Welle
понедельник, 24 апреля 2017 г. 20:00
Замоскворецкий суд Москвы в понедельник, 24 апреля, признал законным распоряжение Минюста России о приостановке деятельности головной организации "Свидетелей Иеговы" в России.
© Shutterstock nuotr.

"Суд решил отказать "Управленческому центру Свидетели Иеговы в России" в удовлетворении иска к Минюсту России", - сообщила судья Нелли Рубцова.

В четверг, 20 апреля, Верховный суд РФ заявил о немедленном прекращении деятельности управленческого центра организации и всех ее 395 отделений в РФ, а также передаче имущества государству.

ЕС и Германия обеспокоены

В Евросоюзе и Германии с тревогой отнеслись к этому решению российских властей.

"Свидетели Иеговы", как и все другие религиозные организации, должны иметь право на мирную свободу собраний, гарантированную конституцией России, а также международными обязательствами РФ и мировыми стандартами прав человека", - подчеркнули в Европейской службе внешних связей.

А уполномоченный правительства Германии по сотрудничеству с РФ Гернот Эрлер (Gernot Erler) напомнил России о ее обязательствах в качестве члена Совета Европы.

Преследование "Свидетелей Иеговы", по его мнению, противоречит этим обязательствам.

Deutsche Welle
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Суд в Москве признал законным запрет Свидетелей Иеговы
Замоскворецкий суд Москвы в понедельник, 24 апреля, признал законным распоряжение Минюста России о приостановке деятельности головной организации "Свидетелей Иеговы" в России.

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