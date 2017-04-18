Суд согласился рассмотреть иск журналистов к МИД РФ

bbcrussian.com
вторник, 18 апреля 2017 г. 13:44
Пресненский суд Москвы принял к рассмотрению иск издания "Медиазона" к министерству иностранных дел России, поданный журналистами из-за отказа ведомства предоставить информацию о содержании встреч американских чиновников в послом России в США Сергеем Кисляком.
© RIA/Scanpix

О том, что иск принят, сообщил правозащитник Павел Чиков, приложив скриншот карточки дела на сайте суда. Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов подтвердил в беседе с Би-би-си, что иск принят.

"На самом деле это было более-менее очевидно, потому что там было два варианта - мы первый подали по административному праву, сейчас подали соответственно гражданский. Один из них должны были принять. Ну, приняли, да", - сказал Смирнов.

Дата рассмотрения иска пока не назначена.

Административный иск "Медиазоны", поданный ранее, суд не принял, объяснив это тем, что жалоба на отказ МИД предоставить информацию по запросу СМИ не подпадает под административное судопроизводство.

О первом, административном иске "Медиазоны" к МИД РФ стало известно 11 апреля. Смирнов тогда рассказал Би-би-си, что российское ведомство дважды отказалось рассказать о содержании разговоров российского посла в США Сергея Кисляка с генеральным прокурором США Джеффом Сешнсом во время их встреч в 2016 году.

По словам журналиста, первый запрос в министерство был проигнорирован. На второй в МИДе ответили, что "график и содержание подобных контактов не относятся к разряду публичной информации и, по дипломатическим нормам и обычным правилам хорошего тона, не могут предаваться огласке без согласия всех их участников".

Смирнов сослался на норму закону о СМИ, согласно которой "отказ в предоставлении запрашиваемой информации возможен, только если она содержит сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну". В своем иске "Медиазона" потребовала обязать МИД России ответить на вопрос о контактах дипломатов.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова связала иск с тем, что журналистам "ответили, но не так, как они хотели бы услышать", а также назвала его пиаром.

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