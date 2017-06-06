Суд разъяснил, что должен удалить Навальный по иску Усманова

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Телеканал "Дождь"
вторник, 6 июня 2017 г. 15:00
Люблинский суд Москвы выдал сторонам полный текст решения по иску бизнесмена Алишера Усманова к политику Алексею Навальному о защите чести и достоинства.
© Scanpix

В нем, в частности, написано, что Навальный должен удалить фрагменты своих публикаций, в которых говорится об Усманове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предпринимателя.

В тексте говорится, что Навальный и ФБК должны удалить сведения о взятках Усманова Медведеву и Шувалову и об осуществлении предпринимателем цензуры в издательском доме «Коммерсантъ».

О взятке Усманова Медведеву говорится в расследовании ФБК «Он вам не Димон». Там утверждается, что Усманов дал взятку Медведеву, передав фонду «Соцгоспроект», которым руководит однокурсник премьера Илья Елисеев, земельный участок в селе Знаменское стоимостью в пять миллиардов рублей. Сам Усманов отрицает это, подчеркивая, что не передавал землю в дар «Соцгоспроекту», а обменял его на участок рядом со своим домом.

По решению суда, Навальный и ФБК должны удалить и опровергнуть сведения, порочащие Усманова, с трех сайтов, канала на YouTube и из аккаунта в социальной сети Facebook. Речь о полном удалении расследования «Он вам не Димон» не идет.

Сразу после решения суда по иску Усманова, которое огласили 31 мая, юрист ФБК Иван Жданов в беседе с Дождем подчеркнул, что до получения текста судебного решения непонятно, какие именно материалы нужно удалить. «Нам просто посмотреть бы текст, что она [судья] хотя бы написала, потому что из того, что она сказала, непонятно даже, что необходимо удалить», — заявил Жданов. Он также добавил, что ФБК обжалует решение.

Усманов подал в суд на Навального в начале апреля. В середине мая он записал видеообращение к политику, в котором обвинил его во лжи и потребовал извиниться. В ответ на это Навальный пригласил Усманова на публичные дебаты, но бизнесмен от участия в них отказался.

Телеканал "Дождь"
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Люблинский суд Москвы выдал сторонам полный текст решения по иску бизнесмена Алишера Усманова к политику Алексею Навальному о защите чести и достоинства.
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