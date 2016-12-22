Суд признал Варвару Караулову виновной в попытке примкнуть к ИГ

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bbcrussian.com
четверг, 22 декабря 2016 г. 14:13
Московский окружной военный суд признал бывшую студентку МГУ Варвару Караулову виновной в попытке вступить в ряды экстремистской организации "Исламское государство".
© RIA Novosti / "Infogra"

Сроки наказания будут названы в конце приговора, чтение которого продолжается.

Государственный обвинитель просил приговорить подсудимую (сменившую имя на Александру Иванову) к пяти годам заключения и штрафу в размере 150 тысяч рублей (2,4 тысячи долларов).

Согласно приговору, Караулова осознавала, что собирается принять участие в деятельности террористической организации, а после возвращения в Россию "оправдывала деятельность "Исламского государства" и вынашивала планы повторного выезда в ИГ".

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Тем самым, по мнению суда, она совершила преступление, которое квалифицируется в Уголовном кодексе как приготовление к участию в деятельности террористической организации

Накануне Варвара Караулова, выступая с последним словом в суде, назвала свое поведение подростковым бунтом и попросила прощения у своих родных и у спецслужб.

Она также отметила, что не проходила никакой подготовки к вступлению в ряды ИГ.

При этом девушка признала, что у нее были романтические чувства к боевику "Исламского государства" по фамилии Саматов, но подчеркнула, что "любовь была больной и неадекватной".

По мнению гособвинения, Караулова сознательно хотела присоединиться к джихадистам ИГ, для чего "бросила семью и даже любимую собаку" и уехала в Турцию, чтобы затем перейти границу и оказаться в Сирии.

Адвокаты Илья Новиков, Гаджи Алиев и Сергей Бадамшин пытались убедить суд в полной невиновности их подзащитной.

Караулова не признает вину. Попытку сбежать в Сирию она объясняла тем, что влюбилась в одного из вербовщиков, с которым познакомилась в социальных сетях.

Варвара Караулова пропала в мае 2015 года. Вскоре выяснилось, что она тайно улетела в Турцию и была там задержана при попытке перехода через границу с Сирией. Из Турции она была депортирована на родину, где попала под наблюдение ФСБ.

В октябре Караулова была отчислена из МГУ имени Ломоносова.

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