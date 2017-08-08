Суд по делу Улюкаева: министр останется под домашним арестом до января

bbcrussian.com
вторник, 8 августа 2017 г. 14:30
Во вторник в Замоскворецком суде начался процесс по делу бывшего российского министра экономического развития Алексея Улюкаева. Министр останется под домашним арестом до 27 января.
© Reuters/Scanpix

Чиновника арестовали по обвинению в получении взятки в ноябре 2016 года, после этого президент Владимир Путин его уволил. Улюкаев стал первым в новейшей истории России министром, который попал под уголовное преследование.

Улюкаев свою вину по-прежнему не признает. "Нет, конечно", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов перед началом процесса.


По итогам заседания судья Лариса Семенова оставила Улюкаева под домашним арестом до 27 января 2018 года.

С 16 августа начнется рассмотрение дела по существу. Процесс будет проходить в открытом режиме.

Алексея Улюкаева обвиняют в получении 2 млн долларов за покровительство в совершении сделки, в результате которой "Роснефть" купила "Башнефть".

Уголовное дело - это "гнусная провокация", сказал экс-министр журналистам на выходе из суда. На вопрос, кому могла быть выгодна такая провокация, он ответил: "Коррумпированной части менеджмента". Свою невиновность он пообещал доказывать в суде "правдой и фактом".
По словам Улюкаева, под домашним арестом он похудел на 14 килограмм. "Спасибо нашему правосудию", - заметил экс-министр. На вопрос о самочувствии заявил: "Не дождутся". Но продлением домашнего ареста экс-министр остался недоволен.

Дело Улюкаева

Улюкаева задержали 14 ноября прошлого года у офиса "Роснефти". Следственный комитет России утверждает, что чиновника взяли с поличным при получении 2 млн долларов.

Эти деньги, по версии следствия, ему передали за положительную оценку сделки по приватизации "Башнефти" "Роснефтью".

На руках министра эксперты обнаружили следы специального вещества, которым следователи обработали ручку кейса с деньгами. Первый такой чемодан Улюкаеву в этот день передали в одном из офисов "Роснефти", второй ему якобы пообещали донести до машины.

По данным следствия, в правоохранительные органы обратилась компания "Роснефть". Представители компании пожаловались, что министр вымогает у них взятку за положительную оценку, позволившую компании приобрести государственный пакет акций "Башнефти".

Позже СМИ сообщили, что глава "Роснефти" Игорь Сечин лично пригласил Улюкаева на встречу, во время которой чиновник и был задержан.

Президент знал о разработке

15 ноября президент России Владимир Путин освободил Улюкаева от должности в связи с утратой доверия. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин получал всю информацию о ходе оперативной разработки Улюкаева.

РБК со ссылкой на анонимный источник писал, что разработка министра заняла у правоохранительных органов не меньше года. В конце лета 2016 года суд выдал разрешение на прослушку его телефона. Оперативным сопровождением занималась Федеральная служба безопасности. Курировал операцию начальник управления собственной безопасности ФСБ Олег Феоктистов. В сентябре 2016 года, еще до задержания министра, он перешел в "Роснефть" на должность вице-президента.

О решающей роли Феоктистова в задержании Улюкаева заявили два собеседника РБК, близкие к руководству ФСБ, и два сотрудника служб безопасности крупных компаний.

В марте Феоктистов вернулся на службу в ФСБ.

Министру грозит до 15 лет тюрьмы

Улюкаеву предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ ("Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере").

Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, кроме того, Улюкаева могут лишить права занимать определенные должности на такой же срок и взыскать штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

В Твери обрушился один из главных символов города

В Твери обрушился один из главных символов города
В ночь на вторник в центре Твери частично обрушилось здание Речного вокзала, которое считается одной главных архитектурных достопримечательностей города.

Суд по делу Улюкаева: министр останется под домашним арестом до января

Суд по делу Улюкаева: министр останется под домашним арестом до января
Во вторник в Замоскворецком суде начался процесс по делу бывшего российского министра экономического развития Алексея Улюкаева. Министр останется под домашним арестом до 27 января.

Суд решил пока не депортировать журналиста "Новой газеты" (2)

Суд решил пока не депортировать журналиста Новой газеты
Московский городской суд принял решение приостановить выдворение из России журналиста "Новой газеты" Али Феруза.

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов вышел на свободу (5)

Sergejus Udalcovas
Из колонии вышел один из лидеров протестного движения в России 2011-2012 годов, координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов. В заключении он провел четыре с половиной года.

Навальный объяснил шуткой свои слова о возможном покушении (14)

Навальный объяснил шуткой свои слова о возможном покушении
Оппозиционер Алексей Навальный в интервью американскому телеканалу CBS не исключил вероятности того, что из-за его политической деятельности в России он может стать жертвой покушения. Позднее, впрочем, основатель Фонда борьбы с коррупцией пояснил, что журналист не правильно трактовал его слова, а он сам хотел лишь просто пошутить.
Facebook друзья