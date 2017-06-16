Суд отправил под домашний арест школьника по делу о нападении на полицейского

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест 17-летнего школьника Михаила Галяшкина, обвиняемого в распылении газа в лицо полицейскому на несогласованной акции 12 июня в Москве. Об этом сообщает корреспондент Дождя из зала суда.

Следствие считает, что Галяшкин распылил перцовый баллончик на Тверской улице, в результате чего боец Росгвардии получил ожог глаза.

Следователь обратил внимание на то, что школьник совершил преступление средней тяжести. По его словам, он достиг возраста уголовной ответственности и неоднократно принимал участие в несогласованных митингах, в частности, в акции против коррупции 26 марта.

Кроме того, следователь отметил, что Галяшкин является сторонником анархизма.

Адвокат Галяшкина Сергей Бадамшин в ходе заседания суда заявил, что подписки о невыезде для его подзащитного будет достаточно. При таком решении у него будет возможность пересдать ЕГЭ и не получать каждый раз у суда разрешение на выход из квартиры.

13 июня стало известно, что в нападении на сотрудника Росгвардии во время акции протеста 12 июня на Тверской улице в Москве заподозрили 17-летнего подростка. По версии следствия, он распылил газовый баллончик в лицо бойцу Росгвардии, который получил ожог глаза. В отношении Галяшкина завели уголовное дело о применении насилия по отношению к представителю власти.

Как рассказала «Открытой России» мать подростка, ее сын придерживается анархистских взглядов. По ее словам, из-за задержания ее сын не сдал ЕГЭ по «необязательному» предмету.