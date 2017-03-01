Суд отменил взыскание с РБК компенсации в пользу "Роснефти"

Девятый арбитражный апелляционный суд пересмотрел решение Арбитражного суда Москвы по рекордному иску компании "Роснефть" к медиахолдингу РБК и его сотрудникам.

Апелляционная инстанция согласилась с судом первой инстанции в том, что распространенные РБК сведения о компании не соответствуют действительности и порочат ее. В связи с этим издание должно опровергнуть эту информацию.

В то же время суд полностью отменил решение о взыскании с РБК штрафа в размере 390 тысяч рублей, выплатить которую издание ранее обязал московский арбитраж.

Суд первой инстанции постановил, что медиа-холдинг должен выплатить нефтяной компании 390 тысяч рублей (около 6300 долларов), а не 3,179 млрд. рублей, как требовала "Роснефть". Также суд счел, что в РБК должны удалить статью, послужившую причиной разбирательства, и опубликовать опровержение.

Жалобу в апелляционный суд подали обе стороны процесса. Вице-президент "Роснефти" Михаил Леонтьев в беседе с порталом RNS объяснял, что компанию "не устраивает безнаказанность действий, которые судом были признаны незаконными".

Журналисты и представители РБК заявляли в суде первой инстанции, что уверены в правдивости опубликованной информации, а иск назвали "попыткой причинить искусственный вред" медиа-холдингу.

СПРАВКА

- Поводом для разбирательства послужила опубликованная на сайте РБК в апреле 2016 года заметка "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP".

- В публикации рассказывалось о планах государства приватизировать 19,5% акций "Роснефти". На тот момент Российская Федерация владела 69,5% акций. 19,75% контролировал британский концерн BP.

- В статье РБК со ссылкой на двух неназванных федеральных чиновников и источник в "Роснефти" указывалось: "Игорь Сечин [глава "Роснефти" - Би-би-си] опасается, что BP соберет блокирующий пакет компании в ходе приватизации". "Чтобы этого не произошло, он просит правительство ограничить права покупателей", - писало издание. Заметка также пересказывалась в эфире телеканала РБК.

- В день публикации "Роснефть" выступила с официальным опровержением статьи, а позже подала в суд. Иск нефтяной компании к РБК стал самым крупным в современной истории российских медиа. Проведенная по заказу "Роснефти" экспертиза оценила потенциальный ущерб деловой репутации компании от возможный потери такого партнера как BP в 3,179 млрд. рублей.

Глава "Роснефти" неоднократно подавал к различным изданиям иски о защите чести и достоинства. Его адвокаты не проиграли ни одного такого разбирательства.

Игорь Сечин выиграл суды у таких изданий, как Forbes, "Ведомости", "Комсомольская правда", "Новая газета" и "Росбалт". Но во всех этих случаях он не требовал от СМИ материальной компенсации - только опровержения опубликованных сведений.