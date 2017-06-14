Суд отказался смягчить приговор Олегу Навальному

Ходатайство Олега Навального о замене оставшегося срока более мягким наказанием не было удовлетворено. Его вновь назвали злостным нарушителем режима.

Урицкий районный суд Орловской области в среду, 14 июня, отказался заменить Олегу Навальному оставшийся срок лишения свободы более мягким наказанием - штрафом или обязательными работами. Соответствующее ходатайство защиты Навального было отклонено.

В суде против смягчения наказания выступили представители колонии и прокуратуры, пишет сайт движения "Открытая Россия". Они в очередной раз назвали Навального злостным нарушителем, а замену наказания более мягким - нецелесообразной.

"Логика колонии"

"Если человек с высшим образованием неправильно моет пол - он нарушитель? Прошу суд отступить от логики колонии, в нормальной жизни эти требования не действуют", - обратился к суду адвокат Николай Полозов.

Однако суд решил иначе. "За весь период отбывания наказания Навальный характеризуется как нарушитель, поощрений и положительной характеристики не имеет", - заявила, зачитывая решение, судья Ирина Разумная.

В феврале Олегу Навальному отказали в условно-досрочном освобождении, признав его злостным нарушителем режима. В качестве обоснования было сказано, что он, находясь в камере, снял хлопчатобумажную куртку, спал на лавке, переговаривался с заключенными после отбоя, кроме того, на его столе были обнаружены хлебные крошки.