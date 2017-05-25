Суд отказался признать фотографию кулича и яиц фаллическим символом

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Телеканал "Дождь"
четверг, 25 мая 2017 г. 14:41
В Красноярске суд прекратил административное дело в отношении Ирины Кудиновой, которая на своей странице во «ВКонтакте» разместила изображение пасхального кулича и пасхальных яиц. Об этом РАПСИ сообщил адвокат Владимир Васин.
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«Сегодня мировой судья судебного участка № 65 в Красноярске прекратил дело в отношении Кудиновой в связи с отсутствием в ее действиях состава правонарушения», — сказал Васин.


В апреле 2017 года прокуратура расценила изображение пасхального кулича и пасхальных яиц как фаллический символ.

Для оценки ситуации надзорное ведомство привлекло к проверке специалиста в области православия. Эксперт указал, что «отношение к интимной стороне природы человека, начиная с трудов Августина Блаженного, в христианстве негативное и воспринимается как греховное», поэтому изображение пасхальной символики в качестве фаллического символа рассматривается православными как осквернение предметов религиозного почитания.

Пострадавшими по делу выступили прихожане и иерей Храма Архистратига Михаила и чуда его в Хонех.

Телеканал "Дождь"
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