Суд отказался признать фотографию кулича и яиц фаллическим символом

В Красноярске суд прекратил административное дело в отношении Ирины Кудиновой, которая на своей странице во «ВКонтакте» разместила изображение пасхального кулича и пасхальных яиц. Об этом РАПСИ сообщил адвокат Владимир Васин.

«Сегодня мировой судья судебного участка № 65 в Красноярске прекратил дело в отношении Кудиновой в связи с отсутствием в ее действиях состава правонарушения», — сказал Васин.

Что вы тут видите? А вот и нет! Дело женщины, запостившей эту фотку прекращено. Работал адвокат Владимир Васин https://t.co/Q0tjCARkz8 pic.twitter.com/NxhoNBVEx5 — Pavel Chikov (@pchikov) May 25, 2017





В апреле 2017 года прокуратура расценила изображение пасхального кулича и пасхальных яиц как фаллический символ.

Для оценки ситуации надзорное ведомство привлекло к проверке специалиста в области православия. Эксперт указал, что «отношение к интимной стороне природы человека, начиная с трудов Августина Блаженного, в христианстве негативное и воспринимается как греховное», поэтому изображение пасхальной символики в качестве фаллического символа рассматривается православными как осквернение предметов религиозного почитания.

Пострадавшими по делу выступили прихожане и иерей Храма Архистратига Михаила и чуда его в Хонех.