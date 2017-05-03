Суд отказался отменить приговор Навальному по делу "Кировлеса"

В России Кировский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил в силе приговор оппозиционному политику Алексею Навальному и второму обвиняемому Петру Офицерову по второму делу "Кировлеса". Приговор вступил в силу.

Кировский областной суд признал законным приговор Ленинского райсуда города Кирова, вынесенный оппозиционеру Навальному и бизнесмену Офицерову в феврале. Жалобу их адвокатов суд оставил без удовлетворения.

В жалобе защита просила отменить приговор и прекратить уголовное преследование Навального и Офицерова "в связи с их непричастностью и отсутствием состава и события преступления".

Ни Навальный, ни Офицеров не присутствовали на рассмотрении - их интересы представляли адвокаты.

Защитник Навального Вадим Кобзев просил отменить приговор и оправдать оппозиционера. Прокурор впопросил оставить приговор в силе.

"Ленинским районом судом Кирова были проигнорированными нормы европейского права. Суд проигнорировал политический характер преследования. Было нам отказано в допросе свидетелей, проведение экспертиз", - цитирует Кобзева Интерфакс.

8 февраля Ленинский суд Кирова приговорил Навального к пяти годам условно по делу о хищении средств компании "Кировлес". Офицеров получил четыре года условно. Также обоих оштрафовали на 500 тыс. рублей.

Дело "Кировлеса" рассматривалось уже во второй раз после того, как Верховный суд России в ноябре прошлого года отменил прежний приговор в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который присудил Навальному компенсацию в размере более 3,4 миллиона рублей.

ЕСПЧ признал, что российский суд нарушил права Навального и Офицерова.

Выступая на повторном процессе, прокурор настаивал, что Навальный и Офицеров виновны в растрате продукции "Кировлеса" на 16 млн рублей. Обвинитель Сергей Богданов утверждал, что схема преступления "логична и понятна".

По мнению обвинителя, Навальный, который в 2009 году стал советником бывшего тогда губернатором Кировской области Никиты Белых, решил воспользоваться своим влиянием и нажиться за счет "Кировлеса".

Сам Навальный утверждал, что этим решением суда ему хотят запретить участвовать в выборах президента.

Решение Кировского областного суда, отказавшегося удовлетворить жалобу на повторный приговор по делу "Кировлеса", возвращает к вопросу о праве Навального участвовать в выборах президента в 2018 году.

Сам политик уверен, что условный срок не лишает его такой возможности, поскольку "в Конституции написано только о людях, содержащихся в местах лишения свободы". Однако такое ограничение содержится в законе "О выборах президента".

В разговоре с Би-би-си пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Навальный допущен до выборов, заявил: "Гарантировать или не гарантировать это может только наш глава Центральной избирательной комиссии. Так что я не имею права делать такого рода заявления".

При этом ранее Песков отмечал, что "люди, пораженные в правах, не могут участвовать в президентских выборах" по закону.

Спикер Госдумы еще до решения Кировского районного суда говорил, что Навальному не стоит "мечтать" о выборах.