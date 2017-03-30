Суд отказался освободить оппозиционного политика Навального

Московский городской суд в четверг отказался освободить оппозиционного политика Алексея Навального, передает корреспондент "Дождя". Он отбывает 15 суток административного ареста за неподчинение полиции.

Навальный был задержан днем 26 марта во время антикоррупционного митинга в центре Москвы. На следующий день Тверской суд столицы признал его виновным по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях и приговорил к 15 суткам ареста.

В суд Навального доставили лично. В зале дежурили шесть полицейских и несколько судебных приставов. В коридоре безопасность обеспечивал спецназ.

«Я спокойно и мирно шел по тротуару Тверской улицы, вдруг прибежали сотрудники 2 полка и утащили меня в автобус, — рассказывал в суде сам Навальный. — И незаконных действий-то не было: мне никто не говорил прекратить стоять или прекратить идти».

«Я попросил прекратить это несогласованное публичное мероприятие», — объяснял суду полицейский Сергей Головков — невысокий худой начальник взвода, который проводил задержание. Он настаивал, что действовал четко по уставу — подошел, представился, показал удостоверение. Навальный же отказался подчиниться, настаивал полицейский».

«Какие именно незаконные действия совершал Навальный?» — задала вопрос адвокат политика Ольга Михайлова. «Участвовал в несогласованном мероприятии, мешал проходу граждан», — отвечал Головков. На вопрос же самого Навального, Головков пояснил, что оппозиционер «мешал проходу других граждан».

«Но люди же ходят сейчас по Тверской, как именно я мешал — зигзагом там ходил?» — спрашивал Навальный. Cудья на этом месте прервала допрос свидетеля и вызвала в зал второго полицейского — подчиненного Головко — Дениса Мысина. Он кратко повторил версию своего начальника: Навальный не подчинился распоряжениям, а потом упирался, сопротивлялся и хватал полицейских за форму.

«Вы задерживали Навального вдвоем с Головковым или был кто-то третий? — задала вопрос адвокат Михайлова. — В деле есть фотография задержания Алексея. И на ней Головков задерживает Навального не с вами, а с другим сотрудником, как вы это можете объяснить?». Полицейский не смог ответить на вопрос и сказал, что у него есть другая фотография.

После допроса полицейских суд просмотрел видеозапись задержания, которую предоставила адвокат Михайлова. «Вот смотрите, где мне предъявляют удостоверения? Вот схватили меня под белы ручки, — комментировал видео Навальный. Вот меня просто тащат и никаких удостоверений не показывают. Вы же видели это, Ваша честь?».

«Запись просмотрена», — уклонилась от ответа судья. Затем она отказала стороне защиты в допросе сторонников Навального, которые были свидетелями задержания. Судья уточнила у Навального, отрицает ли он, что участвовал в шествии. По словам оппозиционера, он просто шел по Тверской и ему не предъявляли «никаких законных требований». Навальный подчеркнул, что ему не разъяснили права и не предъявили протокол.

Сами полицейские же настаивали, что зачитали права Навальному устно. «Как в американских фильмах получается? Они вели меня в автобус и зачитывали: „вы имеете право на то и права на это?“» — удивлялся Навальный.

Теперь на свободу основатель ФБК должен выйти 10 апреля в 14:28, когда истечет срок ареста. Арест Навальный отбывает во 2-м спецприемнике в микрорайоне Мневники. Также Тверской суд назначил Навальному штраф в 20 тысяч рублей за участие в несанкционированной акции.

Всего, по данным «ОВД-инфо», на митинге было задержано более тысячи человек. Несколько десятков из них также были отправлены под арест за неподчинение полиции.