Суд отказал Навальному в вызове Медведева свидетелем

Суд пришёл к выводу, что в допросе Медведева нет необходимости. Также суд отказался вызвать первого вице-премьера Игоря Шувалова, руководителей фонда "Соцгоспроект" и других людей, которых сторона Навального хотела пригласить в качестве свидетелей, передает корреспондент Би-би-си Всеволод Бойко из зала суда.

Навальный и основанный им Фонд борьбы с коррупцией в начале процесса заявили 16 ходатайств. Судья Марина Васина сначала отложила рассмотрение ходатайств до окончания выступления сторон. Теперь суд отказал в вызове свидетелей окончательно.

Премьер-министр Дмитрий Медведев - главный герой опубликованного Навальным фильма-расследования "Он вам не Димон". 2 марта Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование об имуществе и многочисленных объектах недвижимости, якобы связанных с Медведевым.

Как утверждается в расследовании ФБК, российский премьер владеет этими активами, имея возможность управлять ими через сеть некоммерческих фондов, которыми якобы руководят его однокурсники.

Расследование Навального спровоцировало крупномасштабные протесты в Москве и других городах. Акции кончились массовыми задержаниями.

Двое из задержанных уже получили реальные сроки за насилие над полицейскими. 28-летний актер Юрий Кулий приговорен к восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении, столяр из Люберец Александр Шпаков - к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима.

Сам Медведев, комментируя расследование, назвал его вымыслом, а Навального - "политическим проходимцем".

Алишер Усманов также упоминается в фильме: Навальный утверждает, что он подарил связанному с премьером Дмитрием Медведевым фонду участок с домом стоимостью около 5 млрд рублей (88,5 млн долларов). Политик утверждал, что это якобы завуалированная взятка миллиардера премьер-министру.

Сам Усманов заявил газете "Ведомости", что передал фонду дом и землю в рамках сделки по обмену активами. В отношении Навального Усманов подал иск о защите чести и достоинства.

Люблинский суд Москвы начал рассматривать иск по существу 30 мая. Перед началом разбирательства представители Усманова заявили о подготовке новых исков о защите чести и достоинства к Навальному.