Суд Москвы решил не спешить с приговором соратнику Березовского

Савеловский суд Москвы, который в понедельник должен был вынести приговор по делу бывшего первого замдиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова, в последний момент отложил оглашение приговора и постановил возобновить судебное следствие.

"Суд находит необходимым возобновить судебное следствие и назначить дату заседания на 2 февраля", - цитирует решение судьи РИА Новости.

Пресс-секретарь суда пояснил журналистам, что судье "нужно дополнительно выяснить ряд моментов по делу".

Ранее на судебных прениях прокуратура попросила заочно приговорить Глушкова, которого называют одним из соратников покойного бизнесмена Бориса Березовского, к восьми годам лишения свободы.

Следствие считает Глушкова виновным в хищении 123 млн долларов у компании "Аэрофлот", в которой он работал на посту заместителя генерального директора с 1991-го по 1995 год.

Это уже второй суд над Глушковым. Первое уголовное дело против него было возбуждено еще в 1999 году, по этому же делу обвинения предъявлялись Березовскому.

Следователи тогда пришли к выводу, что Глушков и еще один замдиректора "Аэрофлота" Александр Красненкер работали в авиакомпании в интересах Березовского и приняли решение о переводе 80% валютной выручки представительств "Аэрофлота" за границей на счета швейцарской фирмы "Андава", большинство акций которой принадлежало Березовскому и Глушкову.

В 2004 году тот же Савеловский суд Москвы вынес Глушкову первый приговор. Он признал его виновным в злоупотреблении полномочиями и попытке побега, к которой также считали причастным Березовского. По обвинениям в мошенничестве и отмывании денежных средств Глушков был оправдан. Срок, к которому он был приговорен, составил три года и три месяца колонии, и он вышел на свободу, так как отсидел его в СИЗО.

В 2006 году Мосгорсуд отменил приговор Глушкову и направил дело на новое рассмотрение, по итогам которого бывшего замдиректора все-таки признали виновным в мошенническом хищении средств "Аэрофлота". Глушков получил еще один, условный срок и в том же году покинул Россию.

В третий раз партнера Березовского судят заочно, поскольку в 2010 году он получил в Британии политическое убежище.

Британский суд счел его прошение об убежище обоснованным, а новое уголовное преследование Глушкова в России политически мотивированным.

Березовский также получил убежище в Британии в 2003 году. Он был найден мертвым в марте 2013 года в своем доме неподалеку от Лондона. Вскрытие показало, что смерть Березовского наступила в результате повешения, но обстоятельства случившегося до сих пор точно не установлены.