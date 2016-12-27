Суд еще раз раз оштрафовал "Мемориал"

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bbcrussian.com
вторник, 27 декабря 2016 г. 20:00
Российский правозащитный центр "Мемориал" получил еще один штраф за размещение на своем сайте материалов, на которых не было метки "иностранный агент".

"27 декабря судья Тверского районного суда Москвы Затомская рассмотрела очередной административный протокол в отношении правозащитного центра "Мемориал", и присудила ПЦ "Мемориал" штраф в размере 300 тыс. рублей", - написал член совета "Мемориала" Александр Черкасов в "Фейсбуке".

Он напомнил, что 14 декабря "Мемориал" был оштрафован на 300 тыс. рублей "по аналогичному административному протоколу".

Второй протокол был составлен сотрудниками Роскомнадзора в ноябре по материалам главного управления по борьбе с экстремизмом МВД России. Там признали нарушением отсутствие метки "иностранный агент" на пяти материалах, опубликованных на сайте "Мемориала" и посвященных людям, которых центр признал политзаключенными.

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