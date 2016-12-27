Суд еще раз раз оштрафовал "Мемориал"

"27 декабря судья Тверского районного суда Москвы Затомская рассмотрела очередной административный протокол в отношении правозащитного центра "Мемориал", и присудила ПЦ "Мемориал" штраф в размере 300 тыс. рублей", - написал член совета "Мемориала" Александр Черкасов в "Фейсбуке".

Он напомнил, что 14 декабря "Мемориал" был оштрафован на 300 тыс. рублей "по аналогичному административному протоколу".

Второй протокол был составлен сотрудниками Роскомнадзора в ноябре по материалам главного управления по борьбе с экстремизмом МВД России. Там признали нарушением отсутствие метки "иностранный агент" на пяти материалах, опубликованных на сайте "Мемориала" и посвященных людям, которых центр признал политзаключенными.