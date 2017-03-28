Суд ЕС: "Роснефть" должна страдать за действия Кремля

Европейский суд в Люксембурге признал законными санкции, принятые Европейским Советом в отношении ряда российских компаний после аннексии Крыма Россией.

Он отклонил жалобу российской компании "Роснефть", утверждавшей, что введение санкций противоречит внутренним законам Евросоюза. В Европейский суд иск попал после попытки "Роснефти" оспорить ограничения в Высоком суде Лондона.

В тексте решения суда суть претензий "Роснефти" детально не раскрывается. Но после оглашения вердикта компания заявила, что расценивает санкции как "способ конкурентной борьбы" и не видит связи между своей деятельностью и тем, что происходит на юго-востоке Украины.

Суд - увидел. "Так как, в числе всего остального, санкции предназначены для того, чтобы повысить цену для России за ее действия по подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, удар по основному игроку в нефтяном секторе, а тем более такому, в котором государству принадлежит большая часть, совпадает с такой целью и не может считаться несоразмерным в том, что касается достижения такой цели", - гласит заявление суда.

Компания "Роснефть" вместе с "Газпромнефтью" и "Транснефтью", а также пятью российскими госбанками, попала под секторальные санкции ЕС также в конце июля. "Роснефть" и бизнесмен Аркадий Ротенберг, в конце июля 2014 года попавшие под санкции Евросоюза, в октябре подали в суд на Европейский Совет, регулирующий ограничительные меры.

Аналогичные иски подали российские Сбербанк, Внешэкономбанк и ВТБ и отдельно нефтяное подразделение "Газпрома", "Газпромнефть". Ожидается, что решение Европейского суда окажется прецедентным и для них.

Это все конкуренция?

Адвокат Лоде Ван ден Хенде из Herbert Smith Freehills LLP, представляющей интересы российского нефтяного гиганта, признал, что дальнейшая апелляция по этому иску невозможна. "Хочу сказать, что это - шаг назад в том что касается юридической защиты в ЕС... Тот факт, что компания частично принадлежит государству оказывается достаточным обстоятельством для того, чтобы попасть под санкции", - заявил он.

Сама "Роснефть" откликнулась на решение суда заявлением, в котором говорится: "Роснефть" продолжает настаивать, что не совершала никаких противоправных действий ни в одной юрисдикции, где она ведет свою деятельность, включая Украину, не имеет отношения к кризису на Украине".

Настоящая цель санкций, по мнению российской корпорации - помешать конкуренции на нефтяном рынке. Санкции, как говорится в заявлении, "нацелены на то, чтобы увеличить риски ведения бизнеса, помешать реализации значимых проектов и создать, таким образом, преференции для других игроков на нефтяном рынке".

Из заявления следует, что "Роснефть" беспокоится и за своих зарубежных партнеров, которые уже два с половиной года не могут продавать ей высокотехнологичное оборудование, и за многие другие европейские компании, которые были связаны с приостановленными или нереализованными проектами компании на европейском рынке.

Трудные деньги и недоступные технологии

До санкций российский нефтяной сектор полагался на последние достижения мировых нефтедобывающих технологий. Уход крупных нефтяных технологических компаний значительно осложнил работу "Роснефти" на новых месторождениях. Особенно - на рынке арктической нефти, интерес к которому появился как раз незадолго до украинских событий.

Обозреватель RusEngergy Михаил Крутихин подчеркивает, однако, что арктические проекты потеряли в привлекательности и без санкций - при нынешних ценах на нефть они нерентабельны.

"Компания пока живет и "вытягивает" пока вполне успешно, у нее огромные запасы нефти и большая добыча, оборотного капитала ей вполне хватает на то, чтобы поддерживать свое существование и даже вкладывать деньги в новые начинания", - утверждает Крутихин.

Но не во все, оговаривается он, - отсутствие необходимого оборудования тормозит некоторые проекты "Роснефти".

Довольно болезненными санкции оказались в поиске капитала на мировых рынках. "Cтало труднее получать деньги, у инвесторов большой репутационный риск", - объясняет Михаил Крутихин.

Одна из крупных сделок "Роснефти" в прошлом году - по покупке индийской компании Essar Oil - оказалась менее масштабной, чем предполагалось изначально. Опасаясь обвинений в нарушении санкций (на этот раз американских), владельцы снизили размер пакета, предложенного "Роснефти", до 49%, а остальное продали голландскому нефтетрейдеру Trafigura и финансовому фонду United Capital Partners.

Обе компании, впрочем, тесно связаны с Роснефтью, и это дало почву для комментариев о том, что на самом деле российский нефтяной гигант находит способы снизить негативный эффект от санкций.