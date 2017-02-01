Студентов МГУ решили послать на строительство Керченского моста

 (2)
bbcrussian.com
среда, 1 февраля 2017 г. 13:15
Группа студентов Московского государственного университета имени Ломоносова летом будет проходить практику "на объектах возведения Крымского моста", сообщается на сайте Федерального дорожного агентства (Росавтодора).
© Фото - kerch-most.ru

Инициативу агентства, как говорится в сообщении, поддержал ректор МГУ им М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

"Каждый практикант выполнит целый комплекс индивидуальных заданий, связанных с подготовкой арматуры, геодезической разбивкой площадок, сортировкой и складированием материалов, а также оформлением нормативной документации", - сообщается на сайте Росавтодора.

Статьи по теме:
Путин призвал грамотно распределять вложенные в развитие Крыма средства  (34)
Компания Ротенберга выставила очередной счет за Керченский мост  (33)

Сколько студентов вуза отправятся на трудовую практику на Таманский полуостров, не уточняется.

Российские власти официально объявили о строительстве моста через Керченский пролив в марте 2014 года. Изначально планировалось, что инвестором выступят частные компании и государство. Впоследствии власти решили, что проект будет реализован только за счет государства.

Предполагаемая стоимость строительства должна составить 228 млрд рублей (3,8 млрд долларов). Как сообщали СМИ, ни одна российская компания не решилась застраховать этот проект из-за санкций.

В сентябре 2016 года подрядчики строительства моста - компании "Мостотрест" и "СГМ-мост" - были включены в санкционный список США. Под санкции попал и заказчик строительства Керченского моста ФКУ Упрдор "Тамань" Федерального дорожного агентства.

По данным экспертов, страховщиков также отпугнули возможные геологические риски. По словам управляющего партнера юридической фирмы Stuart's Legal Елены Стюарт, перед строителями Керченского моста стоят "проблемы геологического характера, по биологии и сейсмологии, есть определенные риски по его разрушению".

Украина подала иск против России, обвинив Москву в краже морских ресурсов, загрязнении украинских территорий "с негативным влиянием на экологию Черного моря, в том числе и во время строительства Керченского моста".

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года после стремительно проведенного под контролем российских военных референдума, легитимность которого Украина и большинство стран-членов ООН не признают. Из-за аннексии Крыма США, Канада, Евросоюз и еще ряд стран ввели санкции против России.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Студентов МГУ решили послать на строительство Керченского моста (2)

Студентов МГУ решили послать на строительство Керченского моста
Группа студентов Московского государственного университета имени Ломоносова летом будет проходить практику "на объектах возведения Крымского моста", сообщается на сайте Федерального дорожного агентства (Росавтодора).

Навальный заявил о манипулировании процессом по делу "Кировлеса"

Alexei Navalny
Российский оппозиционер Алексей Навальный, выступая на заседании Ленинского районного суда Кирова, заявил о манипулировании процессом по делу «Кировлеса». Об этом сообщает корреспондент "Дождя".

Reuters узнало о присутствии Сечина при передаче Улюкаеву $2 млн

Reuters узнало о присутствии Сечина при передаче Улюкаеву $2 млн
Глава «Роснефти» Игорь Сечин присутствовал на встрече, на которой бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву были переданы два миллиона долларов и после которой он был задержан.

С 1 февраля дальневосточный гектар стал доступен всем россиянам

С 1 февраля дальневосточный гектар стал доступен всем россиянам
С 1 февраля каждый гражданин России получил право взять в личное пользование один гектар земли на Дальнем Востоке.

Кремль назвал события в Авдеевке "провокацией" властей Украины (45)

Кремль назвал события в Авдеевке провокацией властей Украины
Ситуация в Авдеевке — «не что иное, как провокация», заявил "Дождю" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать обострение в Донбассе.
Facebook друзья
Rambler's Top100