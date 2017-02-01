Студентов МГУ решили послать на строительство Керченского моста

Группа студентов Московского государственного университета имени Ломоносова летом будет проходить практику "на объектах возведения Крымского моста", сообщается на сайте Федерального дорожного агентства (Росавтодора).

Инициативу агентства, как говорится в сообщении, поддержал ректор МГУ им М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

"Каждый практикант выполнит целый комплекс индивидуальных заданий, связанных с подготовкой арматуры, геодезической разбивкой площадок, сортировкой и складированием материалов, а также оформлением нормативной документации", - сообщается на сайте Росавтодора.

Сколько студентов вуза отправятся на трудовую практику на Таманский полуостров, не уточняется.

Российские власти официально объявили о строительстве моста через Керченский пролив в марте 2014 года. Изначально планировалось, что инвестором выступят частные компании и государство. Впоследствии власти решили, что проект будет реализован только за счет государства.

Предполагаемая стоимость строительства должна составить 228 млрд рублей (3,8 млрд долларов). Как сообщали СМИ, ни одна российская компания не решилась застраховать этот проект из-за санкций.

В сентябре 2016 года подрядчики строительства моста - компании "Мостотрест" и "СГМ-мост" - были включены в санкционный список США. Под санкции попал и заказчик строительства Керченского моста ФКУ Упрдор "Тамань" Федерального дорожного агентства.

По данным экспертов, страховщиков также отпугнули возможные геологические риски. По словам управляющего партнера юридической фирмы Stuart's Legal Елены Стюарт, перед строителями Керченского моста стоят "проблемы геологического характера, по биологии и сейсмологии, есть определенные риски по его разрушению".

Украина подала иск против России, обвинив Москву в краже морских ресурсов, загрязнении украинских территорий "с негативным влиянием на экологию Черного моря, в том числе и во время строительства Керченского моста".

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года после стремительно проведенного под контролем российских военных референдума, легитимность которого Украина и большинство стран-членов ООН не признают. Из-за аннексии Крыма США, Канада, Евросоюз и еще ряд стран ввели санкции против России.