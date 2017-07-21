Стрелков заявил о победе в "борьбе за доминирование" на дебатах с Навальным

Бывший "главнокомандующий" самопровозглашенной Донецкой народной республики, территорию которой в Киеве считают временно оккупированными землями, Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что сразу «выиграл борьбу за доминирование» на дебатах с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Об этом Стрелков написал на своей странице «ВКонтакте».

«Пишу как опер: мне многое не удалось в формате дебатов, но „борьбы за доминирование“ не было как таковой — я ее выиграл сразу, без малейших усилий — Навальный практически без сопротивления „уступил“», — отметил Стрелков.

Он добавил, что если бы они с Навальным оказались в одном коллективе, то политик «занял бы подчиненное положение». Бывший главнокомандующий считает, что «это чувствовалось во всем».

Бывший главнокомандующий заявил, что Навальный «не тот человек» и у него «никакой сколько-нибудь твердой идеологии нет и никогда не будет».

«Предельно рационален. Он готов „играть“ в любую идеологию, если она даст результат. Есть страстное желание „всех сделать“. Он действительно очень хочет стать президентом. И ради этого готов пойти на что угодно — если понадобится (и получится) — сменить взгляды кардинально. Со временем он станет (если уже не стал) законченным циником», — добавил Стрелков.

Навальный также высказал свое мнение о прошедших накануне дебатах. Политик отметил, что остался «в целом доволен».

«Сейчас приходится читать „мнения аналитиков“ о том, какой у нас был стратегический план на эти дебаты с прицелом на голоса националистов и тд. Мы все тут очень смеёмся над этим. Еще раз могу повторить: никогда не слушайте „мнения аналитиков“. Все всегда в сто раз проще», — написал Навальный.

Дебаты Стрелкова и Навального состоялись накануне, 20 июля. Они обсудили политическую программу Навального, борьбу с коррупцией, санкции и высказали свои позиции по Донбассу и аннексированному Россией Крыму.