Стрелков заявил о победе в "борьбе за доминирование" на дебатах с Навальным

 (7)
Телеканал "Дождь"
пятница, 21 июля 2017 г. 16:45
Бывший "главнокомандующий" самопровозглашенной Донецкой народной республики, территорию которой в Киеве считают временно оккупированными землями, Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что сразу «выиграл борьбу за доминирование» на дебатах с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Об этом Стрелков написал на своей странице «ВКонтакте».
Igoris Strelkovas
© RIA / Scanpix

«Пишу как опер: мне многое не удалось в формате дебатов, но „борьбы за доминирование“ не было как таковой — я ее выиграл сразу, без малейших усилий — Навальный практически без сопротивления „уступил“», — отметил Стрелков.

Он добавил, что если бы они с Навальным оказались в одном коллективе, то политик «занял бы подчиненное положение». Бывший главнокомандующий считает, что «это чувствовалось во всем».

Бывший главнокомандующий заявил, что Навальный «не тот человек» и у него «никакой сколько-нибудь твердой идеологии нет и никогда не будет».

Стрелков заявил о победе в "борьбе за доминирование" на дебатах с Навальным
© Vk.com

«Предельно рационален. Он готов „играть“ в любую идеологию, если она даст результат. Есть страстное желание „всех сделать“. Он действительно очень хочет стать президентом. И ради этого готов пойти на что угодно — если понадобится (и получится) — сменить взгляды кардинально. Со временем он станет (если уже не стал) законченным циником», — добавил Стрелков.

Навальный также высказал свое мнение о прошедших накануне дебатах. Политик отметил, что остался «в целом доволен».

«Сейчас приходится читать „мнения аналитиков“ о том, какой у нас был стратегический план на эти дебаты с прицелом на голоса националистов и тд. Мы все тут очень смеёмся над этим. Еще раз могу повторить: никогда не слушайте „мнения аналитиков“. Все всегда в сто раз проще», — написал Навальный.

Дебаты Стрелкова и Навального состоялись накануне, 20 июля. Они обсудили политическую программу Навального, борьбу с коррупцией, санкции и высказали свои позиции по Донбассу и аннексированному Россией Крыму.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Российские алкоголики не хотят лечиться, констатирует Минздрав (8)

Российские алкоголики не хотят лечиться, констатирует Минздрав
Специалисты констатируют: в России все больше людей с алкогольной зависимостью не желают бороться со своей проблемой. Такие данные приводит директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава РФ Татьяна Клименко, сообщает newsru.com

Азербайджан - Россия: почему никак не получается дружить

Азербайджан - Россия: почему никак не получается дружить
Отношения между Россией и Азербайджаном ухудшаются, и политологи опасаются, что это может привести к серьезным последствиям, так как Баку зависит от "старшего брата" в вопросах политики, экономики, миграции и энергетики.

Стрелков заявил о победе в "борьбе за доминирование" на дебатах с Навальным (7)

Igoris Strelkovas
Бывший "главнокомандующий" самопровозглашенной Донецкой народной республики, территорию которой в Киеве считают временно оккупированными землями, Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что сразу «выиграл борьбу за доминирование» на дебатах с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Об этом Стрелков написал на своей странице «ВКонтакте».

Дочь Немцова обжаловала приговор по делу об убийстве политика (3)

Дочь Немцова обжаловала приговор по делу об убийстве политика
Представители дочери погибшего российского оппозиционного политика Жанны Немцовой обжаловали приговор пяти подсудимым по делу об убийстве Бориса Немцова. Об этом сообщила адвокат Жанны Ольга Михайлова, передает «Интерфакс».

Известный видеоблогер обвинил российский YouTube в цензуре (21)

Известный видеоблогер обвинил российский YouTube в цензуре
Видеоблогер Kamikadze Dead обвинил российский YouTube в цензуре: он заявил, что хостинг использует запрет на разжигание ненависти в роликах в качестве предлога для блокировки оппозиционных каналов.
Facebook друзья