Сторонники Навального проводят акции протеста в городах России

Во многих городах России проводятся акции протеста оппозиции против коррупции. Поводом для них стали последние антикоррупционные расследования Алексея Навального.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в начале марта опубликовал расследование о недвижимости, возможно, принадлежащей главе правительства России Дмитрию Медведеву, и его возможной причастности к коррупции.

В связи с отсутствием реакции премьер-министра Навальный призвал своих сторонников по всей России 26 марта выйти на акции протеста. О намерении провести антикоррупционные митинги заявили активисты почти в 100 городах.

Митинг оппозиции в центре Новосибирска на площадке у театра "Глобус" состоялся в воскресенье, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь".

"В митинге принимает участие около 1500 человек", - сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" уполномоченный представитель мэрии города.

Организаторы оценивали число собравшихся как минимум в 4 тысячи человек, сообщил Навальный в своем "Твиттере".

Накануне Центральный районный суд Новосибирска признал незаконным отказ мэрии города в согласовании митинга оппозиции у театра "Глобус".

Эта площадка в Новосибирске имеет статус "гайд-парка" - разрешенной зоны для митингов, где акции не требуют согласования. Однако мэрия Новосибирска ранее запретила проведение митинга, сославшись на ремонт тротуарной плитки и предложив провести митинг 30 марта.

Аналогичным образом под разными предлогами власти отказали в согласовании акций протеста в других городах, включая Москву, где организаторы все равно намерены устроить шествие по центральной Тверской улице во второй половине дня в воскресенье.

Акция оппозиции в форме гайд-парка прошла в Барнауле (Алтайский край) в воскресенье, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь".

Во Владивостоке на митинге против коррупции 26 марта полицейские задержали по меньшей мере 40 человек, сообщало "ОВД-Инфо".

Акция была организована на Привокзальной площади и не была согласована городскими властями. По оценке издания VL.Ru, на митинг пришли около тысячи человек.

В "Твиттере" появлялись фотографии большой толпы, собравшейся у отделения полиции, куда, по данным организаторов, были доставлены задержанные.

Также поступают сообщения об акциях в Южно-Сахалинске, Иркутске, Красноярске, Томске, Екатеринбурге, Челябинске, начинающихся последовательно с востока на запад страны.

Официальные источники в России пока крайне скупо освещают эти акции.

Ранее пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова говорила, что не намерена комментировать "пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью".

8 февраля районный суд в Кирове приговорил Навального к условному сроку в пять лет по так называемому "делу Кировлеса", повторив ранее отмененное аналогичное решение по тому же делу.

Навальный пообещал обжаловать приговор и заявил, что не отказывается от намерения выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах, намеченных на 2018 год. Решение суда в случае вступления в силу лишит его возможности баллотироваться.