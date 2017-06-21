Сторонники Навального пожаловались в СКР на чиновников Роскомнадзора

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bbcrussian.com
среда, 21 июня 2017 г. 10:07
Сторонники оппозиционера Алексея Навального обратились в Следственный комитет России с жалобой на Роскомнадзор и минкомсвязи после обнаружения уязвимости в системе блокировки сайтов.
© Reuters / Scanpix

В начале июня IT-консультант Фонда борьбы с коррупцией Владислав Здольников, предприниматель Александр Литреев и политический активист Александр Брусенцев обратили внимание на уязвимость в системе Роскомнадзора, из-за которой блокируются не внесенные в черный список сайты.

Недоступными периодически оказывались интернет-кинотеатр Ivi, крупнейшие соцсети, сайты нескольких СМИ, в том числе "Медузы", РБК, Lenta.ru, портал РЖД, сервис бронирования отелей Booking.com и другие ресурсы. Также с этой уязвимостью связывали масштабный сбой в работе онлайн-сервисов Сбербанка, оказавший влияние на пользователей еще нескольких крупных российских банков.

15 июня газета "Ведомости" сообщила, что Роскомнадзор возложил вину за ложные блокировки на самих активистов и обратился в МВД с просьбой провести расследование.

Узнав о жалобе в МВД, Здольников и Брусенцев решили на время покинуть Россию. Погрнаслужба Украины сообщала, что они подали запрос о получении политического убежища, однако сами активисты в разговоре с Би-би-си заявили, что это не так.

Теперь активисты задумали "симметричный ответ" и подали заявление в Следственный комитет на чиновников Роскомнадзора и минкомсвязи. Они предлагают привлечь сотрудников ведомств к ответственности за халатность, злоупотребление служебными полномочиями и заведомо ложный донос.

В письме говорится, что Роскомнадзор и минкомсвязи знали об уязвимости с начала года, однако скрывали ее, хотя и пытались устранить.

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