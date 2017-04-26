Степашин рассказал о требовании Ельцина снести мавзолей Ленина

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bbcrussian.com
среда, 26 апреля 2017 г. 16:59
Бывший премьер-министр России Сергей Степашин рассказал, что в 1998 году первый президент России Борис Ельцин поручил ему снести мавзолей Владимира Ленина.
© DELFI / Vytenė Stašaitytė

О решении экс-главы государства он сообщил в интервью журналу "Историк". Его текст опубликован на сайте Императорского православного палестинского общества, которое сейчас возглавляет Степашин.

"Прилетаю, иду к нему, и уже в кабинете Ельцин говорит: "Сергей Владимирович, я принял решение - сносим мавзолей Ленина", - рассказал Степашин.

Степашин утверждает, что согласился выполнить приказ Ельцина, но высказал свои сомнения.

"Не гарантирую, что после этого акта я останусь министром, а вы - президентом", - приводит свои слова бывший премьер.

"По-христиански, конечно, труп Ленина нельзя показывать. Это грех. Но сейчас не время мавзолей убирать, не надо. Что, он вам мешает, что ли?" - заявил тогда Степашин. По его словам, Ельцин поворчал, но аргументы услышал.

По данным последнего опроса "Левада-центра", идею захоронения тела Владимира Ленина поддерживает более половины россиян.

Около трети полагают, что его необходимо оставить в мавзолее.

Неделю назад депутаты от фракции ЛДПР и "Единой России" внесли в нижнюю палаты парламента законопроект с предложением о захоронении Ленина.

Законопроект вызвал критику спикера Госдумы Вячеслава Володина, после чего единороссы свои подписи отозвали.

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