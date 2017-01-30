США изменили порядок выдачи виз россиянам после указа Трампа

 (13)
Телеканал "Дождь"
понедельник, 30 января 2017 г. 18:10
Подписанный президентом США Дональдом Трампом указ об изменении миграционной политики также повлияет на порядок выдачи виз российским гражданам, рассказали Дождю в посольстве США.
JAV ambasados pastatas Maskvoje
© AFP/Scanpix

Указ затронет положение, по которому при повторном получении визы заявители из России могли не проходить собеседование, если предыдущая виза истекла менее 48 месяцев назад. Теперь этот срок сократится до 12 месяцев.

В подписанном Трампом указе говорится, что программа повторной выдачи виз — The Visa Interview Waiver Program —должна быть прервана, а все соискатели неиммигрантской визы должны теперь проходить личное собеседование.

Визовое соглашение The Visa Interview Waiver Program между США и Россией вступило в силу в сентябре 2012 года. Документ упростил выдачу американских виз россиянам, в том числе многократных виз на три года при повторной подаче заявления.

Согласно программе, россияне, которые повторно обращались в консульство, могли не проходить личное собеседование. Это правило распространялось на заявителей, чья предыдущая виза той же категории истекла менее четырех лет назад. Теперь этот срок сократили до 12 месяцев, заявил в понедельник Дождю официальный представитель американского посольства в России.

В пятницу, 27 января, Дональд Трамп своим указом на 120 дней приостановил американскую программу приема беженцев и на 90 дней запретил въезд в США гражданам семи стран: Ирак, Сирия, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен.

После публикации указа в США начались акции протестов несогласных с миграционной политикой президента. В стране несколько дней продолжаются протесты, суды пяти штатов наложили ограничения на выполнение президентского указа. По данным Американского союза защиты гражданских свобод, в аэропортах США были задержаны от 100 до 200 человек, а авиакомпании предупредили граждан попавших под запрет стран о запрете въезжать в страну.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

США изменили порядок выдачи виз россиянам после указа Трампа (13)

JAV ambasados pastatas Maskvoje
Подписанный президентом США Дональдом Трампом указ об изменении миграционной политики также повлияет на порядок выдачи виз российским гражданам, рассказали Дождю в посольстве США.

Европейский суд присудил 13 000 евро обвиняемым в убийстве Немцова (5)

Европейский суд присудил 13 000 евро обвиняемым в убийстве Немцова
Европейский суд по правам человека присудил выплатить компенсацию в размере 13 тысяч евро братьям Анзору и Шадиду Губашевым, которых обвиняют в убийстве Бориса Немцова. Об этом ТАСС сообщил их адвокат Муса Хадисов.

Кремль: Путин и Трамп могут встретиться до саммита G20 (13)

Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться еще до саммита стран "Большой двадцатки", который пройдет в Гамбурге 7-8 июля, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Мосгорсуд отклонил жалобу Улюкаева на домашний арест (1)

A. Uliukajevas
Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление домашнего ареста бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого обвиняют в получении взятки в 2 млн долларов.

Поклонская просит проверить сценарий и финансирование "Матильды" (2)

Поклонская просит проверить сценарий и финансирование Матильды
Депутат Государственной думы Наталья Поклонская заявила, что не согласна с итогами проверки трейлера фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда" и просит провести дополнительную проверку сценария и финансирования кинокартины.
Facebook друзья
Rambler's Top100