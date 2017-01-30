США изменили порядок выдачи виз россиянам после указа Трампа

Указ затронет положение, по которому при повторном получении визы заявители из России могли не проходить собеседование, если предыдущая виза истекла менее 48 месяцев назад. Теперь этот срок сократится до 12 месяцев.

В подписанном Трампом указе говорится, что программа повторной выдачи виз — The Visa Interview Waiver Program —должна быть прервана, а все соискатели неиммигрантской визы должны теперь проходить личное собеседование.

Визовое соглашение The Visa Interview Waiver Program между США и Россией вступило в силу в сентябре 2012 года. Документ упростил выдачу американских виз россиянам, в том числе многократных виз на три года при повторной подаче заявления.

Согласно программе, россияне, которые повторно обращались в консульство, могли не проходить личное собеседование. Это правило распространялось на заявителей, чья предыдущая виза той же категории истекла менее четырех лет назад. Теперь этот срок сократили до 12 месяцев, заявил в понедельник Дождю официальный представитель американского посольства в России.

В пятницу, 27 января, Дональд Трамп своим указом на 120 дней приостановил американскую программу приема беженцев и на 90 дней запретил въезд в США гражданам семи стран: Ирак, Сирия, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен.

После публикации указа в США начались акции протестов несогласных с миграционной политикой президента. В стране несколько дней продолжаются протесты, суды пяти штатов наложили ограничения на выполнение президентского указа. По данным Американского союза защиты гражданских свобод, в аэропортах США были задержаны от 100 до 200 человек, а авиакомпании предупредили граждан попавших под запрет стран о запрете въезжать в страну.