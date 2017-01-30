Новый президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отменить санкции против властей России. Но какие из них?
За последние пять лет санкций было принято много и по разному поводу. Немецкое издание Deutsche Welle составило список основных антироссийских санкций и предположило вероятность их отмены со стороны США.
- 1. Список санкций США против властей России за последние пять лет
- 2. Закон Магнитского
- 3. "Крымские" санкции
- 4. Секторальные санкции: за Донбасс
- 5. Последние: за вмешательство в выборы