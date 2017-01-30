За последние пять лет санкций было принято много и по разному поводу. Немецкое издание Deutsche Welle составило список основных антироссийских санкций и предположило вероятность их отмены со стороны США.

Список санкций США против властей России за последние пять лет

Кремль: Путин и Трамп могут встретиться до саммита G20 Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться еще до саммита стран "Большой двадцатки", который пройдет в Гамбурге 7-8 июля, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Мосгорсуд отклонил жалобу Улюкаева на домашний арест Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление домашнего ареста бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого обвиняют в получении взятки в 2 млн долларов.

Поклонская просит проверить сценарий и финансирование "Матильды" Депутат Государственной думы Наталья Поклонская заявила, что не согласна с итогами проверки трейлера фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда" и просит провести дополнительную проверку сценария и финансирования кинокартины.

Список санкций США против властей России за последние пять лет Новый президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отменить санкции против властей России. Но какие из них?