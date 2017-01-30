Список санкций США против властей России за последние пять лет

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Deutsche Welle
понедельник, 30 января 2017 г. 12:56
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Закон Магнитского
Новый президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отменить санкции против властей России. Но какие из них?
© Sputnik/Scanpix

За последние пять лет санкций было принято много и по разному поводу. Немецкое издание Deutsche Welle составило список основных антироссийских санкций и предположило вероятность их отмены со стороны США.


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Закон Магнитского
Deutsche Welle
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