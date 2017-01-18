Спикер Совета федерации РФ назвала условие для отмены "закона Димы Яковлева"

В этом случае все можно вернуть «на круги своя», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает «Интерфакс».

«Мы готовы к диалогу с властями Соединенных Штатов и по этому закону. (...) Это не самоцель — держать этот закон. Если Соединенные Штаты дадут гарантии того, что здоровье наших детей, жизнь, права наших детей будут гарантированы в Соединенных Штатах Америки, если они будут понимать, что необходимо сотрудничество с дипломатическими представителями, представителями власти России по контролю за тем, как живут наши дети, будет диалог, будет постоянно даваться информация, то все можно вернуть „на круги своя“», — заверила Матвиенко.

Она добавила, что за три года, которые прошли с момента вступления «закона Димы Яковлева» в силу, от США «не было ни одной попытки начать диалог с Россией». Помимо этого, Матвиенко назвала решение ЕСПЧ по этому закону, принятое накануне, «далеким от международного права».

Ранее аналогичные условия для отмены «закона Димы Яковлева» называла детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Накануне ЕСПЧ признал необоснованным решение России запретить гражданам США усыновлять российских детей. Таким образом суд удовлетворил иск 45 американских граждан, которым отказали в усыновлении несмотря на то, что они уже начали оформлять документы. ЕСПЧ постановил выплатить истцам 75 тысяч евро компенсации и 13,6 тысяч евро судебных издержек.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала решение ЕСПЧ на «закону Димы Яковлева» «очень взвешенным».

Закон, запрещающий американцам усыновлять российских детей, вступил в силу в 2013 году. Он стал своеобразным ответом России на «список Магнитского», принятый в США.