Спикер парламента Чечни отвергает обвинения в причастности к пыткам геев

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bbcrussian.com
воскресенье, 28 мая 2017 г. 14:22
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов, которого правозащитники заподозрили в причастности к преследованиям геев в республике, отверг обвинения в свой адрес.
© Sputnik/Scanpix

По мнениию Даудова, публикации о том, что он якобы лично присутствовал при издевательствах над задержанными гееями в секретных тюрьмах, связаны с его активной позицией в деле защиты "семейных ценностей".

"Именно поэтому продажные ревнители "прав человека" пытаются приписать мне рукоприкладство над теми, кого у нас не было никогда!" - написал в "Инстаграме" спикер чеченского парламента.

Ранее на этой неделе международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала специальный доклад, в котором говорится, что Даудов, возможно, был инициатором волны преследований геев в республике.

По данным авторов доклада, кампания в Чечне началась после того, как в конце февраля в Аргуне полиция задержала мужчину за употребление вызывающих эйфорию таблеток. В его телефоне силовики нашли фото и сообщения, указывающие на интерес к гомосексуальным отношениям.

Правозащитники утверждают, что побеседовали для доклада с бывшими задержанными. По их словам, они слышали, как "захватившие их и издевавшиеся над ними силовики говорили о Даудове и о якобы поступившей от него команде на жесткую "зачистку" геев".

Власти Чечни, в том числе глава республики Рамзан Кадыров, ранее отрицали существование кампании против гомосексуалов и наличие специальных тюрем для геев.

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