Спикер Госдумы Володин назвал парламент местом для дискуссий

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламент — место где ведутся дискуссии, сообщает ТАСС.

«Парламент — это место, где ведутся дискуссии, идет разговор, невзирая на то, нравится кому-то этот разговор или не нравится», — заявил Володин, добавив, что в этом и есть суть парламента.

Такое заявление он сделал, критикуя регламент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), который позволяет лишать страны права голоса.

В 2003 году спикер Госдумы четвертого созыва Борис Грызлов заявил, что Государственная дума — «не так площадка, где надо проводить политические баталии», а площадка для «конструктивной, эффективной законодательной деятельности».

Позже журналисты интерпретировали его высказывание как «Парламент — не место для дискуссий».

В 2010 году Грызлов уточнил, что назвал Госдуму именно «не местом для для баталий».